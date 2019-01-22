«كهرباء دبي» و«أرامكو» تتعاونان في الطاقة والبحوث والشبكات الذكية

المصدر: دبي - البيان

وقّعت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم مع أرامكو السعودية، للتعاون في مجالات الطاقة والبحوث والتطوير والشبكات الذكية، إضافة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين.

وقّع مذكرة التفاهم في المبنى الرئيس لهيئة كهرباء ومياه دبي كلٌ من سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس عبد الكريم الغامدي، نائب الرئيس لأنظمة الطاقة في أرامكو السعودية، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

استدامة

ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في استكشاف فرص الاستثمار الاستراتيجية المشتركة في قطاع الطاقة، والتعاون في مجال البحوث والتطوير في إنتاج الطاقة، ومراكز الابتكار والاختبار وتحلية المياه، والشبكات الذكية وتكامل الشبكات، وأتمتة العمليات واستخدامات الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين والطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع.

وتحليل البيانات الكبيرة، والتحول الرقمي والتطور التقني، والتعاون في مجال شركات خدمات الطاقة (إسكو) لتعزيز كفاءة الطاقة وإعادة تأهيل المباني، إضافة إلى التعاون في مجالات التدريب وبناء وتنمية القدرات والمهارات.

كما تنصّ المذكرة على تعزيز التعاون في مجال الاستدامة وحماية البيئة والحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة آثار التغير المناخي.

مستقبل سعيد

وقال سعيد محمد الطاير: «نسعى إلى تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

حيث تتواءم استراتيجيتنا مع مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 بهدف تأمين مستقبل سعيد ومستدام والوصول بالدولة للمركز الأول في جميع المجالات.

تبادل الخبرات

من جانبه قال الغامدي: «تعد شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي خطوة مهمة لتحقيق أهدافنا المشتركة الرامية للتعرف إلى الفرص الجديدة في مجال أعمالنا وتطبيق تقنيات الطاقة الجديدة، والشبكات الذكية، والتطبيقات الرقمية.

ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تبادل الخبرات، وتقديم أفضل الممارسات في مجال التقنية التي ستساعد الطرفين على الاستفادة من الحلول التقنية التي تدفع النمو والابتكار في أعمالنا بقطاع الطاقة».

تكامل

تأتي مذكرة التفاهم مع أرامكو السعودية في إطار رؤية القيادة الرشيدة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتحقيقاً للتكامل في جميع القطاعات الحيوية من خلال تضافر الجهود على جميع المستويات لدعم الأهداف الوطنية والإقليمية والمصالح المشتركة واستشراف المستقبل واعتماد الابتكار لتعزيز استدامة التطوير.