54 دولة تتنافس في «إنترسك» للأمن والحماية

المصدر: دبي - البيان

انطلقت في دبي أمس، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض إنترسك، المعرض التجاري الأبرز للأمن والسلامة والحماية من الحريق في العالم بمشاركة 1212 عارضاً من 54 دولة.

وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم غد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتنظمه ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، بدعم من شرطة دبي، أكاديمية شرطة دبي والدفاع المدني في دبي، مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، وبلدية دبي.

وينضم إليهم 35 شريكاً حكومياً دولياً، إضافة إلى الجمعيات التجارية، المؤسسات غير الربحية التي تستهدف تطوير القطاع العالمي للأمن، السلامة، والحماية من الحرائق.

فعاليات

ومن أبرز فعاليات المعرض هذا العام قمة إنترسك لأمن المستقبل الجديدة، والتي يشارك بها أكثر من 40 من الخبراء الإقليميين والدوليين والمتحدثين الحكوميين، إلى جانب الفعاليات الدائمة مثل منطقة الطائرات من دون طيار، ومنطقة العروض التجريبية الخارجية للعمليات الحية لمكافحة الحرائق والإنقاذ في حالات الطوارئ، إلى جانب ورش العمل التي تمكّن زوار المعرض الذين يتوقع أن يزيد عددهم على 30000 زائر من الإطلاع على أحدث توجهات وتقنيات السوق.

ويقام المعرض على مساحة 60000 متر مربع، ويغطي ستة أقسام هي الحرائق والإنقاذ (431 عارضاً)، الأمن التجاري (375 عارضاً)، السلامة والصحة (142 عارضاً)، أمن المعلومات (120 عارضاً)، الأمن الوطني والشرطة (90 عارضاً)، والأمن المادي والمحيطي (54 عارضاً).

وكثيراً ما يستغل مئات العارضين هذا المعرض المتخصص لإطلاق أحدث منتجاتهم وحلولهم لصناعات الأمن والسلامة والحماية من الحريق العالمية.

وتعدّ شركة روزنباور من النمسا واحدة من أبرز صانعي أنظمة مكافحة الحرائق والحماية من الكوارث في العالم، والتي تشارك في معرض هذا الأسبوع، حيث كشفت عن شاحنة تيجون - TIGON، وهي مركبة جوهرية التصميم، مخصصة لكل الأماكن، لمكافحة الحرائق للاستخدام الصناعي. وقال كريستيان مايرزدت، نائب الرئيس الأول ومدير روزنباور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «السيارة الخاصة تجمع الخبرة الأكيدة على الطرق الوعرة من تاترا ومكونات الدفع رائعة التصميم بتقنيات إطفاء متميزة من روزنباور».

50 صانعاً

ويشارك ما يقرب من ثلثي أفضل 50 صانع للمنتجات والمعدات الأمنية في العالم في إنترسك 2019، بما في ذلك 17 من أفضل 20 شركة مثل هيكفيجن، داهوا، أسا أبلوري، بوش سكيوريتي سيستمز، أكسيس كوميونيكيشنز، فلير سيستمز، هانهوا تكوي، أوبتكس، فيفوتك، سي. بي. بلاص، نيداب، رايشارب، مايلستون سيستمز، وكيداكوم.

كل هؤلاء يستعرضون أحدث حلولهم، من أجهزة سلامة المدن التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجات تأمين المنازل الذكية، إلى أحدث برامج الأي بي عالية الوضوح وبرمجيات التحليل المستخدمة على مستوى قطاعات الصناعة من الصرافة، التجزئة إلى الفندقة، النفط والغاز.

وتستعرض شركة أفيجيلون برميجات مركز تحكم أفيجيلون Avigilon Control Center (ACC) 6.14 الذي صدر حديثاً، بإمكانات مطورة لتقنية أفيجيلون للبحث بالمظهر عبر مواقع ACC، فضلاً عن زيادة الأمن وتحسين الأداء.

كما تسلط الشركة ومقرها كندا الضوء على تقنية أفيجليون للبحث، وهي عبارة عن محرك بحث الذكاء الاصطناعي يقوم بفرز صور مدتها ساعات بكل سهولة. وقال باول ستش، نائب رئيس مبيعات أفيجيلون في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن تقنية أفيجيلون للبحث بالمظهر Avigilon Search Appearance تتيح للمستخدمين تحديد موقع الشخص أو السيارة المطلوبة بسرعة عبر مواقع متعددة تكون متصلة بنفس عميل الإيه سي سي.

تقنية

وتابع ستش: «كما نقدم UMD، تقنية أفيجيلون للكشف عن أي حركة غير معتادة Avigilon Unusual Motion Detection، والتي تعدّ إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي ستوفر للمراقبة مستوى جديداً من الأتمتة».

وأضاف: «تقنية UMD مصممة لتتعرف باستمرار إلى أشكال النشاط المعتاد في المشهد وتركز انتباه المشغل على الأحداث غير النمطية التي تحتاج إلى مزيد من الفحص».

وصرح ستش أن حجم بيانات الفيديو المسجلة قد بلغ حداً كبيراً فضلاً عن حدود التركيز البشري على البحث من خلال تلك البيانات بشكل فعال، مضيفًا: «وهكذا، يزداد الطلب على تحليلات الفيديو على مستوى العالم. من خلال قوة الذكاء الاصطناعي، تقوم أفيجيلون بتطوير تقنيات ومنتجات تزيد بشكل كبير من فعالية الأنظمة الأمنية من خلال تركيز الاهتمام البشري على ما يهم أكثر».

كما تزامنت الدورة الحادية والعشرين لمعرض إنترسك 2019 مع إطلاق قمة إنترسك للأمن المستقبلي التي تستمر لثلاثة أيام، والتي تناولت عدداً من المواضيع الهامة في يومها الأول أبرزها استشراف المستقبل عن الأمن، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء والأنظمة الذكية.

كان مارتن جرين، المؤسس المشارك في أكسس كوميونيكيشنز، ومخترع أول كاميرا شبكة IP في العالم، من بين المتحدثين الرئيسيين أمس، حيث استعرض رؤيته حول مستقبل صناعة الأمن العالمية.

وقال جرين: «نلمس زيادة في الاحتياجات الأمنية وتم تمكين تطبيقات جديدة بواسطة تقنيات جديدة ومكملة»، مضيفاً أنه في الوقت الذي شهدت فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي تحسينات هائلة على مدى السنوات القليلة الماضية، إلا أنه لا يزال في مرحلة مبكرة.

وقال جرين إن الشرق الأوسط والإمارات تحديداً كانا دائماً من المبتكرين في تقنيات الأمن والسلامة، وذلك بسبب قلة انتشار التقنيات التناظرية التقليدية في المنطقة.

طلب

ويقام معرض إنترسك 2019 وسط سوق الشرق الأوسط الذي يشهد استمرار نمو الطلب الأمن والسلامة والحماية من الحرائق. وقال أندرياس ركس، مدير معرض إنترسك: «تضطلع الحكومات بدور قيادي في تأمين البنية التحتية، المباني والحدود والمجتمعات، كما أن المنطقة تواصل التبني السريع للحلول الذكية، المبتكرة الأكثر ذكاءً والتي تغطي القطاعين العام والخاص - من الصرافة، الطيران، التعليم، والبيع بالتجزئة، إلى الفندقة، الرعاية الصحية، البناء والطاقة».

31 ملياراً

قال أندرياس ركس، مدير معرض إنترسك إن حجم السوق الإقليمي للأمن البدني والمحيطي، والأمن التجاري وأمن المعلومات، والحماية من الحرائق، والطائرات بدون طيار يقدر حالياً بنحو 14.5 مليار دولار، ويتوقع المحللون أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب نسبته 13.5 % على مدى السنوات الست المقبلة، ليصل حجمه إلى 31 مليار دولار في عام 2024».