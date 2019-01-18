«أراضي دبي» تنظم ملتقى التسامح

المصدر: دبي – البيان

نظّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي فعالية ملتقى التسامح. وقال محمد البدواوي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في أراضي دبي: «الإمارات بلد التسامح، بل إن التسامح جزء أصيل في الشخصية الإماراتية، وذلك ما جعل الدولة تحتضن أكثر من 200 جنسية، ويشعر الجميع بكل التقدير والاحترام يحكمهم نظام عادل لا تمييز فيه».

وأضاف: «يسرنا تنظيم هذه الفعالية التي تمثل باكورة أنشطتنا ومبادرتنا لدعم «عام التسامح في الإمارات»، لاسيما وأنه امتداد لمبادرة «عام زايد» التي احتفينا بها العام الماضي في الدائرة».

وأضاف: «الملتقى شهد إطلاق العديد من الفعاليات بمشاركة موظفي ومتعاملي الدائرة، وركّز الملتقى على إبراز قيمة التسامح، كإحدى المآثر التي اشتهر بها الوالد المؤسس في علاقاته مع دول وشعوب العالم. وفضلاً عن ذلك، تتجلى هذه القيمة العظيمة على أرض الإمارات من خلال تعايش مختلف جنسيات العالم فيها بانسجام وسلام ومودة».

وتتطلع الدائرة إلى تحقيق أهداف عديدة من هذه الفعالية، بما في ذلك تعزيز قيم ومبدأ التسامح بين موظفي الدائرة ومتعامليها، وتعميق الحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة، بما ينعكس آثاره الإيجابية على المجتمع بصورة عامة.

وتضمن الملتقى عرض منتجات الأيتام تحت مسمى (معرض العفو والتسامح)، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي.