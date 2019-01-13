شرطة دبي تناقش مبادرات «عام التسامح»

المصدر: دبي - البيان

ترأس العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، اجتماع مديري مراكز الشرطة، لمناقشة مبادرات «عام التسامح»، بحضور العميد عبدالرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد عادل وسواس، مدير مركز شرطة جبل علي، والعقيد علي خلفان المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، والعقيد جمعة خلفان المهيري، مدير مركز شرطة الرفاعة.

والعقيد عمر موسى، مدير مركز شرطة نايف، والعقيد مبارك مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا. وأكد العميد خالد شهيل أن شرطة دبي تعمل وفق توجهات إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن عام 2019 سيكون عام التسامح، وحرص الدولة على نشر قيم التسامح والمحبة التي غرسها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، بين جميع شرائح ومكونات ونسيج مجتمع الإماراتي للعيش بسلام.

مبادرات

وتم خلال الاجتماع مناقشة المبادرات والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ خلال عام التسامح، التي تشارك بها جميع الإدارات العامة والإدارات الفرعية في شرطة دبي، وترتكز على خمس مبادرات رئيسة، وهي: مبادرة الروح الإيجابية، وضابط التسامح، والتوعية الأمنية لنبذ التعصب والتميز والكراهية، فضلاً عن البطولات والمنافسات الرياضية، ونشر مفاهيم التسامح بين الموظفين.

كما تم تخصيص لجنة لعام التسامح تهدف إلى تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح، وتعزيز التسامح.