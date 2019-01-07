عصف ذهني في شرطة دبي لتعزيز التسامح لدى الشباب

المصدر: دبي - البيان

شهد العقيد علي خلفان المنصوري، نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، جلسة عصف ذهني مع ممثلي الإدارات العامة ومراكز الشرطة وأعضاء المجالس، بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العامة لشرطة دبي، ومتابعة العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجمع، وذلك تماشياً مع إعلان عام 2019 عاماً للتسامح.

وتضمنت الجلسة مناقشة البرامج والفعاليات والمبادرات المتنوعة التي سيتم إعدادها مع الشركاء الاستراتيجيين خلال العام، واستعراض المحاور الرئيسية الخاصة بتعزيز مفهوم التسامح الداخلي وتعزيز المحتوي الإعلامي الإيجابي والتسامح وأثره في الحد من الجريمة وتعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف، وتعميق فهم التسامح في الأجيال الجديدة ونشر قيم التسامح الإماراتية المتأصلة في ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا ورؤية وتطلعات قيادتنا الرشيدة.

واستعرضت الجلسة الفعاليات والمبادرات المقترحة، ومنها إعداد دراسات اجتماعية وبحثية، وإقامة محاضرات توعوية وورش عمل في المؤسسات العقابية والمدارس والجامعات، وتنظيم بطولات رياضية للجاليات.