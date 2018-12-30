مواطنون: عرفان بإنجازات كبيرة في 50 عاماً

المصدر: متابعة: قسم المحليات

أكد مواطنون أن الشكر الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هو فخر بالمسيرة الحافلة التي سطرها سموه خلال 50 سنة على تولي سموه أول مهامه في مسيرة خدمة وطنه وشعبه، وهو عرفان بالإنجازات التي كانت العلامة البارزة في مسيرته من أجل الوطن والمواطن.

وقالت ندى الكتبي: «كثيراً ما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن خدمة الوطن ليست وظيفة، وإنما هي حياة كاملة، ليتمثل الهدف السامي في رفع اسم الإمارات وحماية مكتسباتها وتحقيق الازدهار لأبنائها».

وقال الإعلامي سلطان النيادي «كلمات الشكر لا توفيك يا سيدي بو راشد، ولكن بصادق الكلمات نقول شكراً على كل سنين العطاء للوطن، فإن نقصت تلك الخمسون ربيعاً من عمرك إلا أنها زادت فينا حبك وحب ما قدمت من إنجازات تعتبر من عجائب الدنيا في دانة الدنيا دبي».

أب ملهم

من جانبها قالت عارفة الفلاحي: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل أن يكون قائداً فهو أب ملهم لجميع أبناء الإمارات، والشعوب العربية، حيث تعلمنا منه حب الوطن وحب القادة والتفاني في العمل وألا نرضى إلا بالرقم واحد ونكون دائماً في الصدارة.

وأكد منذر المزكي أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تؤكد أن دولة الإمارات نموذج في التلاحم الوطني، وتقدم خلالها قيادتنا الرشيدة دروساً في الوفاء والتقدير، لافتاً إلى أن عطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لم يتوقف على إسعاد أبناء الإمارات والمقيمين، بل يشمل جميع أرجاء العالم.

من جانبه أعرب يوسف الحمادي أن مكانة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قلوب أبناء الإمارات لا توازيها كنوز العالم أجمع، مؤكداً أن سموه ثروة غالية لا تقدر بكنوز الأرض ولا تضاهيها مكانة أخرى.

فكر قائد

من ناحيته قال ناصر أكرم إن سموه يعمل في صمت، حيث تجسدت أفكار سموه عبر العديد من المشاريع، وتحولت من أحلام تراود سموه إلى مشاريع تمخضت عنها مدينة دبي العصرية، وأوصلتها إلى العالمية وأصبحت نموذجاً يحتذى به، وقلبت موازين بعض الإدارات التي تتبع أسلوب تقسيم الهرم في الإدارة من رئيس ومرؤوس، إلى قائد وفريق عمل يتبع أسلوب إعداد القادة ووضع الاستراتيجيات وسبل تحويلها إلى أهداف.

وقال خميس عبدالله من مواطني عجمان إن الإمارات في ظل الحكومة الاتحادية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حققت إنجازات عملاقة وشامخة في مختلف المجالات الحضارية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي جعلها تتبوأ مكانة كبيرة وضعتها في مصاف الدول المتقدمة.وقال جاسم صالح عبدالله من عجمان إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عمل على تذليل الصعاب وتوفير الحياة الكريمة لشعبه وتشييد المدارس والمستشفيات والطرق والجسور، ما يعد مفخرة لشعب الإمارات.

قدوة

وفي السياق ذاته قال خلفان بن صرم إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعد قدوة ودائماً يضع على سلم أولوياته مصلحة الوطن والمواطن، وعهد المواطنون على مدى مسيرته في مجلس الوزراء حرصه الدائم على الرقي وسعيه إلى نقل الدولة لمصاف الدول المتقدمة وأن تصبح الرقم «واحد» في كل شيء.

من جانبه قال عبدالله بن فاضل، من أم القيوين، إن الإنجازات العملاقة لمسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نراها حقيقة واقعة على كل بقعة من أرض الوطن، فهناك المرافق البلدية والخدمية العصرية المنتشرة في كل إمارات الدولة تضاهي تلك الموجودة في أرقى دول العالم، وكذلك نهضة تعليمية وصناعية وسياحية ورعاية صحية تفوق التوقعات، وسعادة يتنسمها المواطنون وكل من يقيم على أرض الإمارات، لافتاً إلى أن 50 عاماً من عمر الزمان قضاها سموه في خدمة الوطن دون كلل ولا ملل، مستثمراً في الإنسان، مشيّداً صروح الحضارة حتى غدت الإمارات عنواناً لها عالمياً.