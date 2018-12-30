رياضيون: حب محمد بن راشد للرقم واحد حافز التميز

المصدر: دبي - البيان

أكد رياضيون أن فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دستور تطوير العمل الرياضي، وأن إنجازات سموه علامات فارقة، وبصمة سموه واضحة في جميع مجالات الحياة، وانعكست إيجاباً في تطور وازدهار الدولة، ويعد حب سموه للرقم واحد حافزاً للجميع من أجل التميز دائماً.

مستقبل

ووصف المهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالقائد الفارس الملهم. لرؤية سموه واستشرافه للمستقبل، وقال: «إنجازات سموه في شتى المجالات، علامات فارقة في سماء التميز، كما أن دعم سموه للرياضة، وتخطيطه للفوز بالمنصات العالمية، أثمر العديد من الإنجازات للدولة، ومبادرات سموه في الرياضة عامة، وعشقه للفروسية خاصة، جعل فرسان وخيول الإمارات بصدارة منصات التتويج».

وأشار بن غليطة، إلى أن طاقة سموه الإيجابية، وتحفيزه للكوادر الرياضية بعشق الفوز، وطلب الصدارة والرقم واحد، ساهمت في ترسيخ ثقافة النصر لدى الجميع، وقال: «مشاركة سموه في السباقات، وحضوره ومتابعته الفعاليات الرياضية، حافز ودعم الرياضيين، ويعتبر سموه قدوة للجميع، وليس الرياضيين فقط، كما أن جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، تعتبر تقديراً لكل صاحب إنجاز رياضي نفخر به جميعاً».

مكانة

وأكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد كرة السلة، أن ما قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يستحق أن يتوقف عنده التاريخ، وتعد رسالة الشكر التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى سموه دليلاً على المكانة السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتاريخ الناصع في خدمة دولة الإمارات والعالم أجمع على مدار نصف قرن.

نموذج

وأوضح القرقاوي أن بصمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واضحة في جميع مجالات الحياة، وانعكست إيجاباً في التطور والازدهار، الذي سارت فيه الدولة منذ التأسيس، وقال: سموه نموذج يحتذى به في العالم أجمع، بفضل نهجه القويم الذي يحض على التميز ومواكبة العصر.

قائد

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قائد ملهم للشعوب بعطائه الذي لم يتوقف خلال العقود الماضية التي عمل فيها بكل إخلاص وتفانٍ وما زال يقدّم الكثير، مشيراً إلى أن سموه صاحب مدرسة متفردة، وخاصة في التطوير والتقدم، وأبلغ دليل على ذلك ما وصلت إليه الدولة من رفعة بفضل مجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات الذين ساروا جميعاً على درب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

رؤية

وأكد أسامة أحمد الشعفار، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات، أن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بشأن الرياضة ومفهومها والغاية من ممارستها تعتمد بالدرجة الأولى على نشر ثقافتها في أوساط المجتمع، لكونها عنصراً أساسياً من عناصر البهجة والسعادة للإنسان والحفاظ على الصحة العامة، كما تعزز روح التناغم والتقارب الإنساني والثقافي بين مختلف فئات المجتمع.

وأكد الدكتور سرحان المعيني، رئيس اتحاد الشطرنج، بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جعل دبي أيقونة العالم، ونموذجاً يحتذى به، وقال إن سموه مصدر إلهام للشعب الإماراتي، ولكل عربي يطمح للمركز الأول، وبفضل توجيهات سموه وحكمته، تفوقنا في العديد من المجالات.