محمد بن راشد احتضن المواهب العربية

المصدر: إسطنبول - البيان

أكد رئيس الجمعية الوطنية السورية، محمد برمو، في تصريح لـ «البيان» أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كافح على مدار سنوات توليه المسؤولية منذ 50 عاماً لحجز مكانة رفيعة لدولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، وقد نجح مع إخوانه حكام الإمارات في ترسيخ الاتحاد الذي بات نموذجاً عربياً يحتذى.

وقال رجل الأعمال السوري برمو إن دبي باتت نموذجاً ملهماً للشباب العربي، ونقطة جذب للمبدعين العرب، حيث نجحت دولة الإمارات، وفي مقدمتها دبي، في تنمية المواهب العربية والدفع بها في ساحات الإنجاز على الصعيد العالمي.

وأضاف أن الإمارات في ظل جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وإخوانه حكام الإمارات، باتت ممثل العرب بين الدول الأكثر تقدماً وإنجازاً في كل المجالات، ففي المحافل الدولية أعطت دبي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أملاً لشرق عربي يتبنى تنمية الإنسان.

وأشار إلى أنه في ظل الخراب والفوضى التي تضرب العديد من الدول العربية، وتغير موازين القوى، وتفشي الإرهاب، شكلت دبي نموذجاً عربياً استثنائياً، وانتشلت صورة العرب في الإعلام الغربي، حيث تسيطر سرديات الإرهاب والتطرف على التناول الإعلامي لشؤون المنطقة، لكن هذه الصورة النمطية التآمرية تتحكم أمام النهضة التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وبات النموذج العربي المشرق وسط فوضى المشاريع السياسية الفاشلة.