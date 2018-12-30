محمد بن راشد.. تنمية بلا حدود

المصدر: دبي - البيان

أعرب مسؤولون حكوميون عن تقديرهم الكبير لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، تقديم الشكر والتقدير إلى أخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة إكماله خمسين عاماً في خدمة الوطن. وقال المسؤولون إنها رسالة وفاء نبعت من قلب كبير ولامست قلوب الملايين، تقديراً لما أنجزه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد طوال 50 عاماً في خدمة وطنه مقدماً عطاء لا ينضب وتنمية بلا حدود وجعل الإمارات في الصدارة العالمية ضمن مؤشرات التنافسية الاقتصادية.

تلاحم

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تثبت الإمارات مجدداً أنها تمثل نموذجاً في التلاحم الوطني بين قادتها، وهم يقدمون للعالم دروساً في الوفاء والتقدير، حيث يملؤنا الفخر والاعتزاز بمسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهو يكمل خمسين عاماً من العطاء والعمل في بناء نهضة الوطن لتغدو الإمارات نبراساً للأمم والشعوب بفضل جهود سموه وجهود إخوانه من قادة دولتنا الحبيبة».

اعتزاز

واعتبر معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، مبادرة فخر واعتزاز كريمة نبعت من قلب كبير ولامست قلوب الملايين من الإماراتيين ومحبي الإمارات وحكامها وشعبها. وقال آل صالح: «لم يكن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يوم من الأيام مسؤولاً أو حاكماً اعتيادياً، فقد تتلمذ على أيدي زايد وراشد، رحمهما الله تعالى، فنهَل بعقل متفتح من معين حكمتهما، وخبر بشغف المعرفة تحديات الحياة بجوارهما، وعرف بوعيه وفطنته ما ينبغي للمسؤول الجادّ الحريص على مجتمعه وشعبه أن يكونه».

وأضاف: «أدرك سموّه بما اكتسبه من علم وخبرة، وبتتابع مناصبه وتعاظُم المسؤوليات التي حملها على عاتقه، أن البناء الحقيقي للأوطان لا يكون إلا ببناء الإنسان، وأن خير استثمار هو الاستثمار في أبناء الوطن، فلم يترك مجالاً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلاّ وطرقته المؤسسات والحكومات التي قادها بالابتكار، ولم يترك قمّة من قمم الإنجاز في ميدان من الميادين إلاّ وجعل عليها إبداعاً إماراتياً».

عطاء

من جانبه، أكد أحمد محبوب مصبح مدير «جمارك دبي» أن عطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في حب الوطن وخدمة شعبه وبلده لا ينضب، فهو عطاء بلا حدود يمتد ليشمل كل المجالات وكل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والفكرية والأدبية وغيرها، فهو القائد الملهم الذي نستمد من رؤيته الريادية لنتقدم إلى القمم ونعتلي الصدارة والريادة، فنهجه ورؤيته لم تقتصر على إسعاد أبناء الإمارات والمقيمين فيها، بل امتدت لتشمل جميع أرجاء الوطن العربي، فكان فكره نبراساً يسير على خطاه قادة ومفكرون وأصحاب القرارات.

رؤية

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثبت من خلال رؤيته وجهوده وعمله في خدمة وطنه أنه نموذج فريد من نوعه في القيادة والعطاء والتفاني من أجل الوطن، وأنه خير مثال للإخلاص والتميز لصالح شعبه ووطنه، فساهم سموه في اعتلاء دولة الإمارات أعلى المراتب على المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية عبر الاستثمار في الإنسان والمستقبل، وليس بغريب على سموه تكريس حياته لرفاهية وسعادة شعبه، فكل الشكر لسموه، ونحن محظوظون بقيادته دولتنا إلى بر الأمان، فمنه نستمد على الدوام الإصرار والعطاء وفاء لوطننا الحبيب، وعبر توجيهاته الحكيمة، نطور من جهودنا لرفعة وطننا.

إنجازات

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إن إنجازات وعطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في خدمة شعب الإمارات بلا حدود، فهو قدم ويقدم كل يوم الجديد والمبتكر حباً للناس ولشعب الإمارات، حتى صارت مضرب الأمثال بين شعوب الأرض، اقتصاداً وعلماً وتقنية، فهو القائد الملهم الذي نستمد من رؤيته الفياضة لنتقدم إلى قمة الأمم في مشارق الأرض ومغاربها.

وقال سعيد عبدالكريم الفهيم، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك»، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ارتقى بدولتنا لمصاف الدول المتقدمة.