سيارة سعادة لموظفي «الفجيرة للموارد الطبيعية»

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

كشف المهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، عن تدشين سيارة مزوّدة بأنظمة ذكية وشبكة إنترنت تمكن الموظفين خلال استقلالها من إنجاز مهامهم في أي وقت ومكان، وأطلق على السيارة الجديدة اسم «سيارة السعادة»، وتم تزويدها بمكتبة تضم بعض الكتب المميزة والممتعة، إلى جانب مشروبات ومأكولات خفيفة وشاشات عرض تمكن راكبيها من المشاهدة والاستمتاع بوقتهم، موضحاً أنها تهدف إلى التحفيز الإيجابي للموظفين.

وقال قاسم: «السيارة تعد إضافة نوعية لخدمات المؤسسة المتطورة، وهي ترجمة فعلية لأهداف المؤسسة في رفع مستوى سعادة موظفيها، وتلبية احتياجاتهم من خلال المبدأ القائم على التكاتف الاجتماعي، وانعكاساً للدور الذي تقوم به تجاه إسعاد موظفيها، وتعزيز الأواصر الأخوية بين العاملين كافة، والسعي الدائم إلى توفير البيئة المثالية لهم، بما يضمن رفع مستوى الأداء وكفاءة الإنتاجية في بيئة العمل، وذلك انطلاقاً من قناعاتنا بأن الموارد البشرية السبيل الذي ترقى به المؤسسة».

وأكد أن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم في زيادة جاذبية بيئة العمل، وتوجيه الموظفين إلى التميز وتقديرهم على الجهود والارتقاء بقدراتهم العملية يساهم في رفع جودة إنجازهم، وتمكينهم الوظيفي واستمتاعهم بالعمل، لتنعكس هذه السعادة بشكل إيجابي على تقديم خدمات متميزة للمتعاملين ذات جودة عالية تفوق مستوى توقعاتهم، وتسهم في رفع مستوى رضاهم.