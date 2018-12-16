حاكم الشارقة:«عام التسامح» يعكس الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة

المصدر: الشارقة - البيان

قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة: «يعكس إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، العام المقبل 2019م عام التسامح، الرؤية الثاقبة والحكمة السامية لقيادتنا الرشيدة، في السير على نهج الآباء المؤسسين، الذين جعلوا التسامح قيمة عليا بينهم، وتطبيقاً عملياً، لتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه القيم الحميدة، استلهاماً لقيم ديننا الإسلامي، وتراث وتقاليد مجتمعنا العظيمة في التراحم والتعاضد».

أضاف سموه: «بكل تأكيد، يأتي نهج القيادة الرشيدة في إعلان شعار لكل عام، استمراراً لقيم عاش عليها أبناء مجتمعنا، وتربوا عليها، فكانت هي الضامن لقيام الدولة، وهي الأساس لتقدمها وتطورها، والحياة الكريمة التي يعيشها مجتمعنا، حيث يمثل التسامح قيمة حقيقية بين الناس، يعيشون في ظلالها الوارفة تراحماً واتحاداً قوياً، ويعملون على نهج هذه القيمة في التنمية والارتقاء بالمجتمع في كل المجالات».