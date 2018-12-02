أحمد بن سلطان: نفخر بما تعيشه بلادنا من تقدّم وتطوّر

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكد سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أن ما تعيشه بلادنا من تقدم وتطور يمثله لنا هذا اليوم الوطني الذي نعتز ونفخر به، ما هو إلا نتيجة رؤى سامية وأفكار بنّاءة وإرادة قوية وعزيمة لا تلين لرجال عاهدوا وطنهم ومجتمعهم على الوفاء ونكران الذات والبذل والعطاء.

عرفان

وقال سموه: في الاحتفال باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

إنجازات

وأضاف سموه: كما نجدد التهنئة لكل أبناء وبنات مجتمعنا في وطننا الغالي، ونحن نستعيد ذكريات الآباء المؤسسين الذين وضعوا نهضة الوطن وتطوره وتقدمه هدفاً سامياً سعوا إليه بكل عزيمة وقوة يحدوهم في ذلك مجتمعهم الذي أحبوه وأخلصوا له ورعوه بكل ما تحمله الكلمات من معانٍ، فعملوا وقدموا الكثير والكثير فكان الحصادُ وطناً حديثاً ينعمُ أفراده بكل منجزات العيش ومتطلبات العيش والحياة الكريمة من تعليم وتنمية مستدامة انتظمت كافة مدن وقرى الوطن العزيز، وتنمية وضعت الإنسان نُصب عينيها وتقوده نحو المجد والتقدم والتطور.

إن ما تعيشه بلادنا من تقدم وتطور يمثله لنا هذا اليوم الوطني الذي نعتز ونفخر به، ما هو إلا نتيجة رؤى سامية وأفكار بنّاءة وإرادة قوية وعزيمة لا تلين لرجال عاهدوا وطنهم ومجتمعهم على الوفاء ونكران الذات والبذل والعطاء، وحملوا همّ الأهل والأبناء ليقدموا لهم تجارب حقيقية في البناء والتعمير ونموذجاً أصيلاً في خدمة الأوطان ورفعتها.. وكان للأبناء الأبرار دورهم في هذه المسيرة بالمشاركة والتعليم وحمل راية التطور وخدمة الوطن.

مرة أخرى نجدد التهاني والتبريكات لكل أبناء وبنات شعبنا ولقيادتنا الرشيدة التي سارت وما تزال على درب الآباء، فكانت خير خلف لخير سلف ننعم بما تحققه لنا، من خير وفير بكل عزة وفخر وكرامة وأمنياتنا الصادقة بدوام التقدم والرفعة والسداد.