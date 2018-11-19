جامع الشيخ زايد يستقبل المعلم الروحي الهندي شانكار

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل مركز جامع الشيخ زايد الكبير، ممثلاً في الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام المركز، المعلم الروحي الهندي شري شري رافي شانكار مؤسس «الجمعية الدولية للقيم الإنسانية»، ومؤسسة «فن الحياة»، و«المنتدى العالمي لأخلاقيات الأعمال»، والوفد المرافق، وذلك في إطار نهج الانفتاح والحوار الحضاري والتعايش، الذي أرسى دعائمه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وامتداداً لثقافة التسامح الراسخة في مجتمع الإمارات قيادة وشعباً.

ويسعى المعلم الروحي الهندي شانكار، إلى الوصول إلى عالم خالٍ من العنف والتوتر، عن طريق التأمل وإحياء الطاقات الروحانية، وهو يحظى باحترام كبير بين مختلف أتباع الديانات والطوائف في جمهورية الهند، كما تلقى أعماله المكتوبة انتشاراً واسعاً في الهند، ولدى كثير من القراء في العالم، ومن أهمها «الاحتفاء بالصمت»، و«مذكرة للباحث الصادق».

وقد اصطحب مدير عام المركز، الضيف الزائر في جولة في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، وتعرفوا من خلال أحد الاختصاصيين الثقافيين في الجامع، إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

بالإضافة إلى التعرف إلى جماليات الجامع، وبديع فنون العمارة الإسلامية، التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وهي تعكس أروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون، التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتُجسِّد انسجام المدارس المختلفة وتناغمها في عمل إبداعي واحد، كما تعرف الضيوف إلى تاريخ إنشاء الصرح الكبير.