4 مجموعات عمل للتعاون النووي بين الإمارات وكوريا

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة اجتماع اللجنة العليا المشتركة في مجال التعاون النووي بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية والذي عقد أمس الأول في العاصمة الكورية سيؤول فيما ترأس الجانب الكورية لي تاي هو النائب الثاني لوزير الخارجية.

واتفق الجانبان على إنشاء 4 مجموعات عمل في إطار المشاورات رفيعة المستوى من أجل تحقيق نتائج ملموسة ومواصلة التعاون المستدام من خلال مناقشات عميقة بين الجانبين حول المواضيع التي تم التطرق لها خلال الاجتماع.

كما قرر الجانبان دعم مشاريع التعاون بين الأكاديميات في المجال النووي ومواصلة بحث إمكانية التعاون في إنشاء مركز للأبحاث والتطوير في دولة الإمارات، والتعاون في مجال البحث والتطوير التنظيمي وتنمية الموارد البشرية لتعزيز أنظمة السلامة النووية في كلا البلدين بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في الجهود الدولية الرامية لتعزيز الأمن النووي.

وخلال الاجتماع اتفق الجانبان على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وبالأخص في مجال الطاقة.حضر الاجتماع المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومحمد جمعة بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي وكريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وناصر الناصري الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وعدد من المسؤولين في قطاع الطاقة بالدولة وأعضاء من سفارة الدولة لدى سيؤول.

وأكد معالي وزير الطاقة والصناعة أهمية مشروع محطات براكة للطاقة النووية والدور الرئيسي الذي لعبه في تطوير العلاقات الإماراتية - الكورية إلى علاقة شراكة استراتيجية.

وعلى هامش اجتماع اللجنة المشتركة التقى معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة والوفد المرافق سنج يون مو وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري ولي هاك سو الرئيس التنفيذي للمؤسسة الكورية لموارد المياه.

وفي الختام تم التوقيع على محضر الاجتماع الأول للجنة المشتركة ورحب معالي وزير الطاقة والصناعة باستضافة أعمال اللجنة المشتركة المقبلة في أبوظبي خلال عام 2019.