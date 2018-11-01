الإمارات تعزز حضورها في فضاء الإعلام الرقمي

المصدر: أبوظبي- وام

نجحت دولة الإمارات في تعزيز مكانتها على الخارطة العالمية للإعلام الرقمي من خلال استراتيجيات مبتكرة أسهمت في إيصال رسائلها الأساسية إلى الداخل والخارج.

ويلقى الإعلام الرقمي في الإمارات دعماً على أعلى المستويات الرسمية، حيث يحرص كبار المسؤولين على مخاطبة الجمهور من خلال صفحاتهم ومواقعهم على وسائط التواصل الاجتماعي، وتعزيز التواصل معهم لمناقشتهم ومعرفة احتياجاتهم وتطلعاتهم من الحكومة.

وفي سابقة هي الأولى على مستوى العالم اختار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في شهر مارس 2013 الإعلان عن تشكيل وزاري جديد في حكومة دولة الإمارات عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كما يحرص سموه على إخطار المواطنين والمقيمين بشكل دوري بنتائج اجتماعات مجلس الوزراء التي يترأسها والإشارة إلى أهمية القرارات المتخذة وتأثيرها في حياتهم.

وتمكنت الإمارات من كسر حالة الفرقة المنتشرة في معظم البلدان العربية بين وسائل الإعلام الرقمي والمتلقي، حيث باتت وسائل التواصل الاجتماعي واحدة من أبرز مصادر الأخبار بالنسبة للمواطنين والمقيمين في الدولة.

وكشفت دراسة أعدها المجلس الوطني للإعلام، أن «فيسبوك» يشكل مصدر الأخبار لـ 25 بالمئة من الجمهور في دولة الإمارات، فيما يشكل «تويتر» مصدر أخبار لـ 12 بالمئة من الجمهور، في حين استحوذت المواقع الإخبارية الإلكترونية على نسبة 8 بالمئة.

وتشير المعطيات والأرقام الصادرة خلال عام 2018 إلى أن الإعلام الرقمي في دولة الإمارات يسير في نسق تصاعدي يؤهله للقيام بدور فاعل في مسيرة التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتحتل الإمارات المركز الأول عالمياً من حيث عدد مستخدمي الإنترنت نسبة إلى إجمالي عدد السكان، حيث تبلغ نسبة انتشار الإنترنت بين سكان الإمارات 99 بالمئة، وذلك بحسب تقرير صادر حديثاً عن موقع «هوستنغ فاكتس» المتخصص.