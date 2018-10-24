«طاقة أبوظبي» تستعرض مشاريعها المستدامة

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي عن مجموعة من أبرز المشاريع والخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وذلك على هامش مشاركة الدائرة بصفتها الشريك الرسمي لفعاليات معرض «ويتيكس 2018».

وقال المهندس عويضة مرشد علي المرر، «نهدف إلى تعزيز كفاءة قطاع الطاقة وزيادة مساهمته في جهود التنمية المستدامة في الدولة، وننطلق في هذا التوجه مسترشدين برؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد إطلاق خطط وآليات عمل جديدة تعزز التنافسية وجذب الاستثمارات، وترتقي بمستوى وجودة البنية التحتية لرفع معدلات الإنتاج وتقليل الهدر في جميع مراحل عملية الإنتاج والتوزيع والإمداد».

وتستعرض الدائرة من خلال منصتها العديد من المبادرات والمشاريع التي تشمل خريطة أنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية صغيرة النطاق على أسطح المباني والتي تضم 46 موقعاً في أبوظبي والعين، ومبادرة تعزيز كفاءة الطاقة في 8 مبان تابعة للدائرة على مستوى إمارة أبوظبي، هذا بالإضافة للتعليمات الفنية والدليل الإرشادي لمحطات شحن المركبات الكهربائية الصادرة عن دائرة الطاقة في إمارة أبوظبي.

خريطة

وتشمل 46 موقعاً في كل من أبوظبي والعين موزعة على مبان حكومية وتجارية وسكنية، وتوضح الخريطة مواقع أنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية المركبة المربوطة بالشبكة وسعاتها وكمية الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه الأنظمة.

وتبلغ السعة الإجمالية لأنظمة الألواح الشمسية الكهروضوئية صغيرة النطاق المركبة والمربوطة بالشبكة حوالي 8.2 ميغاواط ذروة، مع توقعات أن يصل حجم الطاقة المولدة سنوياً إلى 13500 ميغاواط ساعة وبقيمة تقدر بـ4 ملايين درهم باعتبار سعر الكيلوواط ساعة 29.4 فلساً، وبخصوص الأثر البيئي فمن المتوقع أن تؤدي هذه الأنظمة لخفض حجم انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بحوالي 5,670 طناً.