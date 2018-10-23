محمد بن زايد و رئيس وزراء الهند يبحثان هاتفياً تعزيز علاقات التعاون

المصدر: وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - خلال اتصال هاتفي اليوم - مع دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند.

واستعرض الجانبان - خلال الاتصال - آفاق تعاون البلدين ومساراته في المجالات المختلفة ، وأكدا على متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص المشترك على تطورها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين بجانب التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا الآراء بشأنها.