350 مشاركاً بمؤتمر القياس والتقييم والتقويم في التربية

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق الاثنين المقبل في أبوظبي أعمال «المؤتمر الدولي الثاني حول القياس والتقييم والتقويم في التربية»، والذي تنظمه كلية الإمارات للتطوير التربوي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

ويستمر المؤتمر على مدار يومين تحت شعار «تطوير آليات التقييم والتقويم في التربية من خلال التطبيقات والبحوث». ويشارك فيه عدد من الخبراء والمتحدثين الرئيسيين من دولة الإمارات ومختلف دول العالم، وما يزيد على 350 مشاركاً من 40 دولة يمثلون جامعات ومؤسسات تعليمية وتربوية مختلفة من داخل الدولة وخارجها.

ويسلط المؤتمر الضوء على أحدث آليات مراقبة جودة التعليم ورصدها من أجل تقييم أداء مؤسسات التعليم بكفاءة، وتقييم أداء الطلبة والنواتج التعليمية وقياسها وفقاً لمعايير التقويم العالمية، بهدف تحسين المنظومة التعليمية بشكل عام، بما يسهم في إعداد الجيل القادم على نحو ملائم لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين.

21 ورقة بحثية

ويستعرض المؤتمر 21 ورقة بحثية، ويشهد اليوم الأول حفل الافتتاح، يليه استعراض 5 أوراق بحثية من ضمنها ورقة تتناول الأطر البديلة لتقييم فعالية المدارس تقدمها المتحدثة الرئيسية الأولى البروفيسورة بيتسي ماكاوتش من جامعة كونيكتكت في الولايات المتحدة الأميركية. فيما ستختتم فعاليات يومي المؤتمر بورش عمل متخصصة في التقييم المدرسي.

وأكد الدكتور إبراهيم الحجري مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، حرص الكلية على تنظيم أهم المؤتمرات التربوية، والتي بدورها تشجع على تبادل الأفكار ومناقشة أفضل الممارسات الجديدة التي يمكن تطبيقها وتطويرها لإنشاء منظومة تعليمية مستدامة وعالية الجودة.

مضيفاً أن المؤتمر يعد منصة مهمة لاستعراض أحدث الأبحاث والاستفادة من نتائجها لتطوير النظام التعليمي، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة، وما وضعته من خطط استراتيجية شاملة تسعى للارتقاء بمستوى مخرجات التعليم، بما يواكب التطور النوعي والشامل في الدولة.

مشيداً بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والكلية في تنظيم هذا المؤتمر، والذي يخدم أهدافهم المشتركة لتكون دولة الإمارات في طليعة الدول التي تحتضن النقاشات العالمية، والتي تهدف إلى صياغة مستقبل التعليم.