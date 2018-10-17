جواهر القاسمي تثني على جهود المؤسسات المجتمعية في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أهمية المنظومة التكاملية لخدمة المجتمع، بمختلف فئاته في الإمارة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع سمو الشيخة جواهر القاسمي مع أكثر من 80 قيادية في المؤسسات المجتمعية، بهدف تأكيد الالتزام برؤية واحدة تسعى إلى خدمة وتمكين كل فئات المجتمع، من خلال اتباع استراتيجية متجددة تتبنى الأفكار الريادية، وتنهض بالطاقات البشرية وتحوّل تطلعاتها إلى نتائج على أرض الواقع.

وأثنت سموها على جهود المؤسسات المجتمعية في الشارقة، واستعرض اللقاء أبرز إنجازات المؤسسات التي تعمل تحت مظلة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، والتي تتوزع على 4 فئات، هي: «دعم وتنمية مواهب وقدرات الأطفال واليافعين والشباب، وتوفير بيئة متطورة جاذبة وداعمة للمرأة، والارتقاء بالمجتمع والإرشاد الأسري، إلى جانب تعزيز العمل الخيري والإحسان».

وفي حديثها مع القيادات النسائية العاملة في مؤسسات سموها، وجهت سمو الشيخة جواهر القاسمي رسالة للكوادر العاملة، قالت فيها:«إن حجم التقدم الذي نحرزه في مسيرة التنمية الاجتماعية، يتوقف على قدرات وطموحات قادة المؤسسات والهيئات التي تعمل من أجل تحقيق هذا الهدف.

وعلى مستوى التنسيق وتوحيد الرؤى التي تترجم توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة نحو تعزيز فاعلية مجتمعاتنا وشراكة الفئات كافة في مسيرة البناء والتقدم، لذا نعتبر أن العمل المشترك في جوهره تعبير عن رؤية مشتركة وغايات منسجمة، ومقدمة ضرورية لإحراز الإنجازات».

نجوم

وأضافت سمو الشيخة جواهر القاسمي مخاطبةً القيادات النسائية: «أنتم دائماً نجوم مضيئة في سماء العالم الذي انتشرت فيه الأزمات والحروب والكوارث، والكل ينظر إليكم للاقتداء بكم وبعملكم، ونحن نرى حجم العمل الذي تقومون به، من خدمة الأفراد وخدمة الأسر وخدمة المجتمع في إمارة الشارقة، والتي تمتد لتصل إلى جميع إمارات الدولة، فهذه المؤسسات هي مثال رائع يحتذى به للوصول إلى درجة عالية من التمكين والارتقاء بالمجتمع الإماراتي».

وأضافت الشيخة جواهر القاسمي: «نطمح أن تكون الاستراتيجيات المتبعة في المؤسسات المجتمعية واضحة الأهداف ومتجددة، وأن تترجم بخطط يمكن قياس تأثيرها المباشر على المجتمع، وأن نعتمد في عملنا على الإبداع في الخدمة لمواكبة طموحات كل الفئات». وفي ختام اللقاء، توجهت سمو الشيخة جواهر القاسمي بالشكر لجميع فرق عمل المؤسسات المجتمعية التي تعمل تحت رعايتها، وحثّت كل إدارة على العمل بروح أسرة واحدة.