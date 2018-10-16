محمد بن زايد يستقبل الأمير أندرو دوق يورك

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مجلس قصر البحر اليوم، الأمير أندرو دوق يورك.

ورحب سموه في بداية اللقاء بزيارة بالأمير أندرو إلى الدولة، معربا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط دولة الإمارات والمملكة المتحدة والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وتبادل الجانبان الأحاديث الودية حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا الآراء بشأنها.

حضر مجلس سموه، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.