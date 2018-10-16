محمد بن راشد يستقبل رئيسة الوزراء الرومانية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بقصر سموه في زعبيل صباح اليوم فيوريكا دانتشيلا رئيسة الوزراء الرومانية والوفد المرافق.

وقد رحب سموه في بداية اللقاء - الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - بضيفة البلاد والوفد الوزاري الرفيع المرافق لها، مؤكدا سموه على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب سموه خلال تجاذبه ورئيسة الوزراء الرومانية أطراف الحديث عن ثقته بأن تسفر زيارتها الأولى إلى دولة الإمارات عن نتائج طيبة تمهد لمد جسور جديدة بين البلدين تسهم في تحقيق تقارب أوسع فيما بينهما على مختلف المستويات.

من جانبها أعربت السيدة دانتشيلا عن رغبة حكومة بلادها في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والثقافي مع دولة الإمارات ودعت إلى إقامة شراكة استثمارية خاصة في قطاعات الزراعة والبيئة والسياحة وغيرها من المجالات المتاحة للاستثمار الناجع وتحقيق المنفعة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأشادت في معرض حديثها وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالإنجازات الحضارية والإنسانية والاقتصادية التي حققتها دولة الإمارات وباتت تحظى بإعجاب واحترام رومانيا وسائر دول العالم.

كما أكدت مشاركة بلادها في فعاليات معرض إكسبو 2020 وهنأت دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على استضافة هذا الحدث العالمي الشهير الذي سيفتح أبوابا جديدة للتقارب بين مختلف ثقافات العالم.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة.

كما حضره سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية ومؤسسة الموانئ والجمارك في دبي وسعادة أحمد عبدالله المطروشي سفير الدولة لدى رومانيا وسعادة الدكتور أدريان ماتشيلارو سفير رومانيا لدى الدولة.