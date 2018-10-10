سيف بن زايد يدشن مشروع النظام الذكي للإنذار المبكر بالحرائق

المصدر: موفق محمد

أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عن إطلاق المشروع الوطني للإنذار المبكر " حصنتك" لربط نحو 400 ألف منزل آليا بـ 20 غرفة عمليات تابعة للدفاع المدني علي مستوى الدولة.

وأكد اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، بان المشروع جاء تنفيذا لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ( رعاه الله) بالإسراع في ربط المنازل والفلل السكنية بنظام الإنذار المبكر مع غرف عمليات الدفاع المدني.

وأضاف بأن المشروع يعد أكبر نظام آلي متكامل في المنطقة للإنذار والتدخل السريع في المنازل من خلال شراكة بين وزارة الداخلية ومؤسسة الإمارات للاتصالات، مستخدما بذلك أحدث الأجهزة التقنية، وربطها بأنظمة كواشف الدخان والحرارة والحريق في المنازل لضمان نقل أي إنذار لحالة طوارئ في غضون ثوان.