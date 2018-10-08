«المصمم الذكي».. منزل أحلامك حسب ذوقك

المصدر: دبي - أحمد يحيى

لم يكن ليخطر على بال كثيرين، أن يأتي وقت قد يُستبدل فيه الإنسان بالآلة، فما بالنا إذا كان شخصاً متخصصاً في مجال ما مثل الهندسة، هذا تماماً ما استطاع أن يفعله تطبيق أطلقته مؤسسة «محمد بن راشد للإسكان» وأطلقت عليه «المصمم الذكي»، الذي يمنح من خلاله الشخص حرية تصميم منزل أحلامه، وحساب كلفته الفعلية بأسعار السوق الحالية، وجعلها تتناسب مع إمكاناته، دون الاعتماد على مهندسي الديكور أو المقاولين والاستشاريين، الذين يحققون مكاسب طائلة جراء قيامهم بهذه الأعمال.

وبما أن الفكرة دائماً ما تنتج عن حاجة مُلحة، فلذلك كانت الانطلاقة لهذا التطبيق، الذي يعتمد على ارتداء المستفيد لنظارة مرتبطة بشاشة عرض ثلاثية الأبعاد، تجعله متجسداً بصورة افتراضية داخل منزل أحلامه، يتجول فيه بحرية ويختار ما يريد مما هو متاح من تصميمات مُخزنة في هذا التطبيق، والذي يجعل من مستخدمه مهندساً إنشائياً لمدة دقائق عندما يحتاج إلى ذلك عبر الولوج للتطبيق واختيار التصاميم الخارجية والداخلية لمنزله، في مرحلة التصميم الأولي، فيما تتميز هذه المرحلة بسهولة استخدامها دونما أي تعقيدات تقنية، خاصة أن التطبيق يمكن استخدامه من دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

وبعد الانتهاء من مرحلة التصميم الإنشائي والمعماري يبدأ المستخدم مرحلته التالية من التشطيبات، حيث تكون له حرية اختيار واسعة لمكونات هذه المرحلة مثل الأبواب والنوافذ والديكورات، وذلك كله من خلال استخدام مكتبة المواد المتاحة داخل تطبيق «المصمم الذكي».

ويلي ذلك مرحلة اختيار الأثاث والألوان المناسبة له وللتصميمات الداخلية، حيث إن التطبيق يمتلك مكتبة ضخمة ومتنوعة من الديكورات الداخلية والخارجية وباقة كبيرة من الأثاث الذي يناسب جميع الأذواق والمستويات، وذلك في مكتبة مخصصة لذلك، ويتوفر مع ذلك كله ميزة مهمة وهي إمكانية حفظ التصميم الذي يتم اختياره ومشاركته مع أي شخص آخر من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، ما يعطي فرصة كبيرة لإبداء الرأي واستشارة الأفراد الآخرين، ما يجعل من ذلك فرصة كبيرة نحو الاختيار الصحيح.

ومع كل هذه الخطوات الفائتة، تتبقى النقطة الأهم وهي هل كل ما تم اختياره يخضع للواقع الافتراضي فقط؟، لكن الإجابة هي بالطبع لا، إذ يمكن لمستخدم هذا التطبيق أن يتعرف ومن خلال كل مرحلة قام بها بحساب تكلفة خامات تلك المرحلة.