محمد بن زايد يستقبل وزيرة القوات المسلحة الفرنسية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ فلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة للجمهورية الفرنسية التي تزور الدولة حاليا.

وبحث سموه والوزيرة خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية.

واستعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع و خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي و لودوفيك بوي سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.

