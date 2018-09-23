«نيوم».. لوحة تقنية في صحراء المملكة بـ1.8 تريليون درهم

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

يعتبر مشروع مدينة المستقبل «نيوم» التي تم الإعلان عنها في إطار التطلعات الطموحة والضخمة لرؤية المملكة 2030، قفزة حضارية بشرية، وشرياناً اقتصادياً بارزاً، يرسم في الصحراء السعودية لوحة تقنية تشير بجرأة إلى مستقبل تقني باهر يترقب تسعة قطاعات استثمارية متخصصة هي الطاقة والمياه والتنقل والتقنيات الحيوية والغذاء والعلوم التقنية والرقمية والتصنيع المتطور والإعلام والإنتاج الإعلامي والترفيه، إضافة إلى قطاع المعيشة الذي سيشكل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.

وستكون للمدينة التي ستمر عبرها قرابة 10% من حركة التجارة العالمية أجمل إطلالة على ساحل البحر الأحمر، كما ستكون الجبال المحيطة التي يصل ارتفاعها إلى 2500 متر فوق سطح البحر، وتلف جوانب المشروع الشمالية والشرقية، عنصر الجذب القوي الذي سيجعل منها أفضل مدينة للعيش والاستثمار والترفيه، والربط التجاري والنقل البري والبحري والجوي بين دول العالم، ضمن إمكانات ستوجد في هذه المنطقة على صعيد المعرفة والتقنية والأبحاث والتعليم والمعيشة والعمل.

وتمتد المدينة العملاقة البالغة، التي تصل تكلفتها التقديرية إلى 500 مليار دولار (1.83 تريليون درهم)، شمال غرب المملكة على مساحة 26 ألفاً و500 كيلو متر مربع وتشتمل على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية، ما يعني أن المنطقة مجاورة للبحر الأحمر وخليج العقبة وبالقرب من ممرات بحرية تجارية معتمدة وستكون بوابة لجسر الملك سلمان المقترح الذي سيربط بين مصر والسعودية.

ومن المزايا الفريدة التي تقدمها المدينة، قربها من الأسواق ومسارات التجارة العالمية (قناة السويس)، كما يمكن لـ70% من سكان العالم الوصول للموقع خلال 8 ساعات حداً أقصى، حسبما أتى في حفل تقديم المشروع.

كما تختلف هذه المنطقة عن الطبيعة الصحراوية لأغلب أراضي المملكة، فشواطئ المدينة تمتد على مساحة تتجاوز 460 كم من ساحل البحر الأحمر وتقابلها العديد من الجزر. وتحتوي أيضاً على جبال تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر وتغطي قممها الثلوج خلال فصل الشتاء.

وتشمل التقنيات المستقبلية لتطوير منطقة «نيوم» مزايا فريدة، يتمثل بعضها في حلول التنقل الذكية بدءاً من القيادة الذاتية وحتى الطائرات ذاتية القيادة، الأساليب الحديثة للزراعة وإنتاج الغذاء، الرعاية الصحية التي تركز على الإنسان وتحيط به من أجل رفاهيته، الشبكات المجانية للإنترنت فائق السرعة أو ما يُسمى بـ«الهواء الرقمي»، التعليم المجاني المستمر على الإنترنت بأعلى المعايير العالمية، الخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة.

وسيتم استثناء المشروع من أنظمة وقوانين الدولة الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية، فيما عدا الأنظمة السيادية ما سيتيح للمنطقة القدرة على تصنيع منتجات وتوفير خدمات بأسعار منافسة عالمياً.

ولعل إحدى أهم الفوائد المباشرة للمدينة التي ستؤثر في الاقتصاد السعودي، غير توفير فرص العمل والاستثمار فهي إعادة توجيه الإنفاق السعودي في الخارج إلى الداخل فمليارات الاستثمارات السعودية التي تصرف في بلدان عدة حول العالم في قطاعات متنوعة كالسياحة والرعاية الصحية والتعليم سيعاد استثمارها في مدينة نيوم آي عملياً في الداخل السعودي بالرغم من أن المدينة لها وضع تشريعي وقانوني خاص بها.

ويعتمد مشروع نيوم على عناصر أساسية لا بد من توفرها قبل البدء بالتنفيذ وعلى رأسها الأسس والخطط والقوى البشرية. ويقوم القائمون على المشروع حالياً بتطوير المخطط الأساسي، ودراسة التقييمات البيئية، كما تم استلام العروض الخاصة بمساكن ومكاتب المهندسين والمشرفين على بدء العمل في مشروع نيوم.

ويتطلع مشروع نيوم كلك، لتحقيق أحد أهم أهدافه الطموحة بأن تكون المنطقة من الأكثر أمناً في العالم إن لم تكن الأكثر، وذلك عبر توظيف أحدث التقنيات العالمية في مجال الأمن والسلامة، وتعزيز كفاءات أنشطة الحياة العامة، من أجل حماية السكان والمرتادين والمستثمرين.