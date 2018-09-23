الجناح السعودي في القرية العالمية.. شاهد على العلاقات المتينة

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

يعتبر الجناح السعودي في القرية العالمية من أبرز المشاركات في كل موسم على مدار السنوات الماضية، وبات من الأجنحة الناجحة خلال المواسم المختلفة، كما يجذب الجناح كل موسم ملايين الزوار لما يحتويه من منتجات فاخرة من التمر بأنواعه والعطور والمنتجات السعودية المعروفة بجودتها.

من جهته أكد بدر انوهي الرئيس التنفيذي للقرية العالمية لـ«البيان» أن الجناح السعودي تاريخ ممتد يعبر عن العلاقات الوطيدة مع الشقيقة المملكة العربية السعودية، ويتميز الجناح كل موسم بتصميم مختلف يجسد أهم المعالم التراثية والسياحية السعودية والتي تعكس روعة المملكة وتنقل الزوار إلى هناك في لحظات، وهو الأمر الذي يجعل المنافسة بين المستثمرين على أشدها في الاستحواذ على تنظيم الجناح السعودي وفق القواعد والقوانين المعمول بها في القرية العالمية.

وقال انوهي "أتقدم بخالص التهاني والتبريكات للشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني السعودي والذي نعتبره عيداً وطنياً للإماراتيين، وهو الأمر الذي يعكس متانة وقوة العلاقات الإماراتية السعودية، ويجسد التلاحم الخليجي في أروع صوره، وأن السعوديين هم أهل الدار مهنئاً المملكة العربية السعودية الشقيقة حكومة وشعباً باليوم الوطني الثامن والثمانين.

علاقات متينة

وأشاد انوهي بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً على أهمية التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات.

وأشار انوهي أن الجناح السعودي أثبت حضوراً قوياً في منظومة القرية العالمية منذ سنوات طويلة تمتد إلى أكثر من عقدين من الزمان، شهد فيها تطوراً ملحوظاً من حيث الموقع والشكل والتصاميم والمنتجات المتنوعة، إضافة إلى الفرق الشعبية السعودية والمطربين السعوديين.

وأفاد انوهي أن القرية العالمية تحرص على إحداث تغييرات نوعية في المشاركات كل عام من حيث الشكل والمضمون لتمنح الزائر فرصة استثنائية كل موسم يجعله في تشويق مستمر وانبهار دائم في كافة جوانب القرية العالمية، عبر فريق عمل ذي كفاءة عالية يعمل على جلب كل ما هو جديد وفريد ويتناسب مع منظومة القرية العالمية واعداً الجمهور هذا الموسم بمفاجآت لا تنتهي.

معروضات تراثية تزيّن الجناح السعودي

محلات متنوعة

وأفاد فيصل نواف منظم الجناح السعودي للموسم القادم في القرية العالمية 2018 ـ 2019 أنه تم تقسيم الجناح السعودي من الداخل ما يقارب من 78 محلاً من المحلات التجارية المتنوعة التي تقوم ببيع المنتجات والمعروضات التي ينفرد بها الجناح السعودي مثل العطورات الشرقية والعود، والتمور بمختلف أنواعها كعجوة المدينة، السكري، خلاص ملكي، مجدول، مبروم، وخلافه من الحلويات التي يتم عملها من التمور والقهوة العربية والعطور العربية والعود التي تشتهر بها المملكة، بالإضافة إلى الملابس الرجالية والنسائية والأزياء الخليجية، عبايات، دشداشة رجالية، سبح وغيرها من المعروضات السعودية.

وأوضح نواف أن الجناح السعودي تم تصميمه بدقة متناهية، ويغطي الجناح السعودي مساحة ‬2454 مترا مربعا، ويضم أكثر من ‬78 شركة عارضة من أكبر الشركات في المملكة والخليج، ويمتاز بفخامة الديكورات الداخلية، بالإضافة إلى المسرح الكبير داخل الجناح والذي يتميز بتصميمه الفاخر ليتناسب مع مستوى المعروضات.

وأشار نواف إلى أنه نظراً للإقبال الكبير الذي يشهده الجناح السعودي من قبل العارضين لحجز أماكنهم في هذه الاحتفالية السنوية تم اختيار المحلات المشاركة بعناية، حيث تمت مراعاة عدم التكرار في نوعية البضائع التي تعرضها المحلات؛ فمن كل صنف تم اختيار محل أو اثنين بما في ذلك العطور التي تعد رمزاً تراثياً وأحد مكونات الشخصية السعودية إلى جانب التمور الفاخرة والمسابح والهدايا والتحف والهدايا التراثية والأواني المنزلية.