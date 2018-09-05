انضمام موظفي وزارة الطاقة إلى برنامج «إسعاد» في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع وزارة الطاقة والصناعة يتم بموجبها انضمام موظفيها إلى برنامج شرطة دبي (إسعاد)، والذي يحقق السعادة لحاملي بطاقة إسعاد ويمنحهم مزايا وعروضاً خاصة في القطاعين العام والخاص.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومن جانب وزارة الطاقة والصناعة، الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء محمد سعيد المري، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، ومنى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي، والمقدم مسعود إبراهيم، نائب رئيس اللجنة، ومن جانب الوزارة راشد المطروشي، الوكيل المساعد للخدمات المساندة، وعفراء المري، مدير إدارة الموارد البشرية، وعلياء الياسي، مدير إدارة الاتصال الحكومي.

تعاون مثمر

وأكد القائد العام لشرطة دبي أن هذا التعاون المثمر مع وزارة الطاقة والصناعة، ومثيله مع جهات أخرى، من شأنه ترسيخ مقومات وأسباب السعادة، ومضاعفة العمل وزيادة الإنتاجية، من أجل الحفاظ على ركائز التقدم والتنمية، وهو ما يحقق إنجازات تضمن الريادة في مختلف المجالات وعلى كل الصعد، وذلك سينعكس بالضرورة على تقديم خدمات للمتعاملين من أفراد المجتمع تزيد من رضاهم.

تجربة متميزة

من جانبه، قال الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، إنهم يتطلعون لهذه التجربة المتميزة التي تعزز الشراكة الاستراتيجية مع شرطة دبي، وتدفع بعجلة التنمية المستدامة ورفع مستوى الإنتاجية وتحقيق مخرجات مبتكرة تحاكي الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نظراً لانعكاسها الإيجابي على الموظفين وأسرهم، مؤكداً أن سعي الوزارة على التعاون والتنسيق مع شرطة دبي من أجل منح برنامج إسعاد لجميع موظفي وزارة الطاقة والصناعة يأتي حسب رؤية الوزارة المنبثقة من توجيهات ورؤية حكومة الإمارات.

مزايا

بموجب الاتفاقية يحصل موظفو وزارة الطاقة والصناعة المنضمون إلى برنامج «إسعاد» في شرطة دبي، على المزايا والعروض ذاتها في بطاقة إسعاد، كما يتم إعلامهم بكل المستجدات والعروض المقدمة من الشركاء مع شرطة دبي ضمن البطاقة، فيما تلتزم الوزارة بالمشاركة في المناسبات الخاصة والمعارض المتخصصة، ودعم برامج التوعية والحملات.