مسؤولون: المرأة في الإمارات مثال يحتذى في الإبداع والعطاء

المصدر: Ⅶدبي - مرفت عبدالحميد، أبوظبي، الشارقة - البيان

أكد مسؤولون أن يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفل به الدولة في الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، مؤشر على أيقونة نجاح في تمكين المرأة التي باتت مثالاً يحتذى في ميادين الإبداع ومنابر العطاء، بالجهد أو الرؤية أو التضحية والبذل، ودورها في وضع الاستراتيجيات المستقبلية ومساهمتها في تحقيق المزيد من المكتسبات.

وأشاد سعيد بن أحمد آل لوتاه رئيس مجلس أمناء المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم بدبي بدور الدولة في الاهتمام بالمرأة الإماراتية وتمكينها لتقوم بأدوارها المهمة في الحياة. وقال إن تحديد يوم في العام للاحتفاء بالمرأة لا يعني إهمالها بقية العام بل واجب علينا أن نحتفي بها في كل لحظات حياتنا لأنها صمام الأمان بالنسبة للأسرة لكونها المربية والبانية للأجيال المتعاقبة فهي الأم الرؤوم والأخت العطوفة والبنت البارة والزوجة الحنون التي جعلها الله لنا سكناً ومودة ورحمة.

نموذج

كما أكد أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن المرأة الإماراتية هي مفخرة للعالم بعلمها وفكرها وتمسكها بالقيم وحرصها على تحقيق النجاح تلو النجاح مشيرا إلى نجاح المرأة الإماراتية بدعم من القيادة الرشيدة في الوصول إلى أعلى المناصب والمساهمة بدورها في العمل بجد وإخلاص وجهد لتتوج عطاءها بحبها لوطنها وانتمائها لقيادتها فهي نموذج ملهم نفاخر به العالم.

مكانة

بدورها، أكدت خولة الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن ابنة الإمارات فخورة بما وصلت إليه المرأة الإماراتية من مكانة وتقدير ليس فقط في مجتمع الإمارات بل تعدته إلى موقعها الخارجي الذي أثبتت فيه تفوقا كبيرا وتميزا في الأداء وقدرة على أن تثبت أنها جديرة بما أسند إليها من مهام وما تقلدته من مسؤوليات.

وأِشارت الملا إلى أن المرأة تعتز بعلمها وثقافتها وما تحمله من قيم وهي تمضي يوما بعد يوم وفق النهج الذي خطه مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه من توفير مختلف الأسباب اللازمة لدعم المرأة منذ ولادتها والتحاقها بالتعليم ومساهمتها في عملها بجدها وعطاء في كل القطاعات فضلا عن دورها في بناء أسرتها وترابط مجتمعها لتكون المرأة وبحق في إنجازاتها تسير وفق نهج زايد قولاً وعملاً.

مسؤولية

بدوره، أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس، إنجاز عظيم يدرج على مراتب السمو والازدهار التي تحققها الإمارات، ويأتي هذا اليوم المميز ليبرز إسهامات وتفاني المرأة الإماراتية منذ التأسيس في حمل الأمانة والمسؤولية لبناء هذا الوطن الغالي.

نجاح

من جانبه، أكد الدكتور محمد جمال الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات أن يوم المرأة الإماراتية الذي نحتفل به في الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام، يعتبر بمثابة الوسام على صدر دولتنا الفتية، فهو مؤشر على أيقونة النجاح في صناعة الإنسان في دولتنا التي آمنت بأن الإنسان هو ثروتها، وتُمكّنه ليكون مفتاح طريقها إلى الصدارة في عالم متسارع تتفاقم تحدياته يوماً بعد يوم.

من جانبها، قالت المستشارة القانونية زينب الحمادي مدير عام جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين: إن يوم المرأة الإماراتية ما هو إلا تقدير وتكريم لإنجازات المرأة الإماراتية حيث يعد هذا اليوم مناسبة تاريخية لنا جميعا.

برامج

قال الدكتور محمد جمال الحوسني إن المرأة الإماراتية منذ فجر الاتحاد كانت تقف جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، شريكته التي تضاهيه في العطاء، وتجاريه في التصميم، وتسابقه في إبداع الأفكار، وابتكار البرامج والسياسات وطرح الحلول عند مواجهة التحديات .