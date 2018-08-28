وزراء:مساهمات متميّزة لابنة الإمارات في مسيـرة البناء ودفع عجلة التطوّر

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكد وزراء أن الاحتفال في كل عام بيوم المرأة الإماراتية يعبر عن مدى المحبة والاحترام اللذين تحظى بهما المرأة في الدولة، وأكدوا أن ابنة الإمارات لها مساهمات فعالة في مسيرة النهضة والبناء ودفع عجلة التطور.

وبين معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن يوم المرأة الإماراتية يكتسي هذا العام حلة أكثر إشراقاً وتميزاً نظراً لأنه يحمل شعار «المرأة على نهج زايد»، وهذا بطبيعة الحال يزيد من تألق هذه المناسبة ويضاعف الاهتمام بها لتكون فرصة للاعتزاز بالمرأة الإماراتية والاحتفاء بإنجازاتها، وفي الوقت نفسه وقفة لاستحضار الجهود الاستثنائية والمخلصة التي بذلها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لتمكين المرأة ودعمها لتسهم باقتدار في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات.

وأكد معاليه: «واليوم، وانطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تواصل دولة الإمارات السير على نهج زايد الخير، وتمضي قدماً في توفير أكبر الدعم للمرأة الإماراتية وتزويدها بأسباب مستدامة للنمو والريادة والتمكين، وتعزيز المساواة والتوازن بين الجنسين عبر مجموعة من التشريعات والمؤسسات والآليات الرامية إلى الارتقاء أكثر بقدرات وإنجازات المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية».

ولفت معاليه إلى أن يوم المرأة الإماراتية سيبقى محطة سنوية أثيرة في قلوبنا، نعرب فيها عن اعتزازنا وفخرنا بما حققته المرأة الإماراتية من تقدم، ونجدد في الوقت نفسه عزيمتنا على مواصلة نهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، وتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة، وتكريم جهود أم الإمارات، في مواصلة دعم المرأة الإماراتية لتواصل مسيرة العطاء والإنجاز الفذة التي تزين سجلها الحافل اليوم.

ومن جانبه، وجه معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل تحية شكر وتقدير لجهود المنتسبات لقطاع العدل والقضاء بالدولة لجهودهن وحرصهن الدائم على تحقيق المزيد من الإنجازات والارتقاء بالعمل والخدمات المقدمة في جميع القطاعات التي يعملن بها في وزارة العدل، وأشاد بالنماذج النسائية المتميزة في سلك القضاء والنيابة العامة والمديرات والموظفات اللواتي يمثلن القدوة الحسنة للمرأة، وتدفعها لبذل المزيد من العطاء والإبداع والتميز.

وأكد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هو تكريم للمرأة الإماراتية وتقدير لإنجازاتها وعطائها في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام: «يحتفل الوطن اليوم بنبراس النور فيه.. بصانعات الحياة.. شريكات العمل والبناء.. نحتفل اليوم بالمرأة الإماراتية.. شريكة العطاء والإنجاز.. اليوم أثبتت ابنة الإمارات أنها جديرة بثقة القيادة الرشيدة، وهي على يقين دائم بأن هناك من يتابع إنجازاتها ويفتخر بها ويأخذ بيدها لتطوير قدراتها». وأضاف معاليه: «إن عطاء المرأة الإماراتية سمة أصيلة من سماتها وشيمها، فلن ننسى عطاء وتضحيات أمهات الشهداء ومواقفهن النبيلة في الصمود، إنهن رموز للفخر والفداء والتضحية في سبيل الغاية الأسمى والأنبل، ومن أجل الوطن».

عطاء

واعتبرت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، يوم المرأة الإماراتية مناسبةً وطنية واجتماعية تتجدد فيه روح العطاء بلا حدود من سيدات أخلصن العمل للوطن والقيادة، متسلحات بوصف «المرأة روح المكان» الذي يعد تكريماً للمرأة في كل أيام العام.

وقالت معاليها: «إن المرأة الإماراتية تميزت عملياً وتفوقت عالمياً، فاعتلت قمة العطاء بما حظيت به من دعم ومساندة وتحفيز بدأ مبكراً مع بزوغ فجر اتحاد الإمارات، تحت مظلة عطاء مستمر نهلته ابنة الإمارات من فكر القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وواصلت به متسلحة بروح الثقة التي تحظى بها ابنة زايد الخير عبر الإصرار والطموح والدعم اللامحدود الذي يتجدد كل يوم من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات».

ريادة

وإلى ذلك قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام: «يجسد يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «المرأة على نهج زايد»، المكانة المتميزة التي تحظى بها المرأة في دولة الإمارات منذ عهد المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي دأب على تقديم الرعاية والدعم لها، إيماناً منه بقدرتها على المساهمة إلى جانب أخيها الرجل في بناء الوطن وتحصينه، وتحقيق الإنجازات في شتى القطاعات والمجالات».

وأكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة أن يوم المرأة الإماراتية، تعبير عن الزهو والتألق الذي تتميز به مسيرة المرأة منذ بزوغ فجر قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى غدت تجربة رائدة وفريدة في شتى مجالاتها وميادينها ومعطياتها، بل فرضت الإنجازات التي تحققت للمرأة الإماراتية واقعاً جديداً في المؤشرات الإحصائية للمنظمات الدولية المتخصصة بشؤون المرأة.

بدوره، قال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: «إن المرأة في دولة الإمارات وبفضل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة لها، تمكنت من تحقيق الإنجازات العالمية، كما أنها أصبحت تتبوأ أعلى المراتب، وأصبحت عنواناً للتميز والنجاح في كثير من المجالات، وهذا ما أهلها لتكون شريكاً فاعلاً ومساهماً رئيساً في مسيرة الريادة التي تشهدها دولة الإمارات».

ومن جانبها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن المرأة الإماراتية أصبحت مثالاً للقدوة الصالحة، أثبتت حضورها وقدرتها على تحمل المسؤولية تجاه وطنها ومجتمعها، وتحولت إلى نموذج يحتذى للمشاركة الفاعلة في دعم مسيرة التطور والبناء، متسلحة بالعلم والمعرفة، مستندة إلى دعم وثقة القيادة الحكيمة.

إلى ذلك، قالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة: «دولة الإمارات تسجل الإنجاز بعد الإنجاز في تقديم كافة أنواع الدعم والرعاية للمرأة الإماراتية، مطلقة العنان لقدراتها وممهدة الطريق لتعزيز مساهمتها الفعالة في عملية التنمية المستدامة الشاملة، في تكريس لنهج الأب المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي رسخ لأعلى مستويات المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وفتح للمرأة الإماراتية الأبواب الموصدة لتطور من نفسها وتتسلح بالعلم والمعرفة لخدمة وطنها ومجتمعها، وذلك لإيمانه المطلق بأهمية دور المرأة الإماراتية في نهضة وتقدم دولة الإمارات».

تنافس

بدورها، أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة «أن ابنة الإمارات باتت تنافس أقرانها حول العالم بإنجازاتها المشرفة وأصبحت بفضل المكتسبات التي حققتها خلال العقود الأخيرة أيقونة للعلم والمعرفة والجد والمثابرة، واستطاعت دولة الإمارات أن تكون رائدة في مجال تمكين المرأة وأن تسابق دول العالم في مؤشرات عمل المرأة في مختلف القطاعات الحيوية، وتحصيلها العلمي العالي، وخبرتها المهنية الواسعة، والمساواة بينها وبين الرجل».