«دبي للمرأة»: الشراكة أولوية في نهج الدولة

المصدر: Ⅶدبي - مرفت عبدالحميد

تواصل مؤسسة دبي للمرأة مبادراتها ومشاريعها المبتكرة في وقت تحتفل فيه الدولة بيوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف الثامن والعشرين من شهر أغسطس سنوياً، تحت شعار «المرأة على نهج زايد»، تزامناً مع مئوية زايد، تحقيقاً لأهداف المؤسسة ورؤيتها التي تتبناها منذ تأسيسها، وفي مقدمتها زيادة مشاركة المرأة الإماراتية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتعزيز تمثيلها في مراكز صنع القرار بمؤسسات القطاعين العام والخاص والاستفادة من قدراتها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة كأولوية راسخة في نهج الدولة.

معايير

فعلى مدى نحو 11 عاماً، نجحت المؤسسة، بقيادة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، في تحقيق العديد من الإنجازات في ملف المرأة، حيث بُنِيَت مشاريعها ومبادراتها وفق أرقى المعايير والمنهجيات والممارسات العالمية، لتصبح واحدة من المؤسسات التي يحتذى بها إقليمياً ودولياً في مجال دعم والاهتمام بالمرأة الإماراتية والارتقاء بقدراتها على كافة المستويات، وذلك في إطار خطط استراتيجية تحقق رؤية القيادة الحكيمة وتواكب الأهداف الوطنية المتعلقة بدور المرأة في مسيرة التنمية الشاملة.

قيم زايد

قالت شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إن «يوم المرأة الإماراتية» هو تكريم من القيادة الرشيدة للدولة للمرأة الإماراتية وتقدير لإنجازاتها وعطائها في مسيرة البناء والتنمية، مشيدةً بإطلاق هذه المبادرة في عام 2015 من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وثمنت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة اختيار «المرأة على نهج زايد» شعاراً لاحتفال الدولة هذا العام بيوم المرأة الإماراتية، تزامناً مع مئوية زايد وإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عن إطلاق تسمية عام 2018 بـ«عام زايد»، حيث يحمل هذا الشعار الكثير من المضامين، فهو إعلاء لقيم زايد الخير الذي أولى المرأة الإماراتية رعاية فائقة في بناء المجتمع والدولة، ودلالة على سير قيادتنا الرشيدة على نفس الخطى، وتأكيد مسؤولية المرأة الإماراتية ودورها في مواصلة مسيرة النهضة والتقدم وعزيمتها القوية نحو دولة المستقبل وفقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة وخططنا الوطنية.

وقالت شمسة صالح إن المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عمل على تمكين المرأة وتشجيعها على الانخراط في كافة المجالات الملائمة لها، فكانت على قدر هذه الثقة وأثبتت جدارتها في كافة الوظائف التي شغلتها، بل التحقت بمجالات تخصصية كانت حكراً على الرجل محققةً فيها نجاحاً لافتاً، فحظيت بتقدير عالمي، ما يعد حافزاً لها للحفاظ على هذه المكتسبات والنجاحات والإنجازات.

4 ركائز

وقد تم إطلاق هذه الخطة في أبريل 2017، وتشتمل على 4 ركائز رئيسية، وهي تطوير وتنفيذ برامج هادفة ومصمّمة خصيصاً لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتبني سياسات خاصة بزيادة مشاركتها في قطاعات العمل، وتنفيذ شراكات استراتيجية مع كافة الجهات والهيئات الداعمة من القطاعين العام والخاص القادرة على إحداث نقلة نوعية في ملف المرأة، مع تمثيل المرأة الإماراتية في المحافل الدولية، وتطوير قواعد البيانات البحثية والتقارير المتعلقة بشؤون المرأة. وألقت مديرة مؤسسة دبي للمرأة الضوء على أهم المبادرات والبرامج التي نفّذتها المؤسسة منذ تأسيسها عام 2006، وكان أهمها منتدى المرأة العالمي دبي، والذي يعد منصة استثنائية هامة لتطوير الاستراتيجيات القابلة للتطبيق والشبكات الدائمة، وإلهام النساء من جميع الأجيال من المناطق المختلفة.

مجالس الإدارة

مبادرة أخرى لمؤسسة دبي للمرأة أطلقتها في عام2011، بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بهدف تعزيز تمثيل المرأة الإماراتية في مجالس إدارة مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعد ثمرة للتعاون المشترك بين المؤسسة وكل من معهد حوكمة ومعهد مدراء، وتهدف إلى تعزيز تمثيل الإماراتية في مجالس الإدارة، من خلال التعرف على العوامل التي تعيق وصولها ومشاركتها بفعالية ومعالجتها عن طريق مساعدة سيدات الأعمال والسيدات اللواتي يشغلن مناصب قيادية على اكتساب وتطوير مهارات القيادة واتخاذ القرار بالإضافة إلى تعزيز شبكة معارفهن في الجانب المهني. وأضافت إن المؤسسة تعمل كحلقة وصل بين سوق دبي المالي والمرشحات لشغل منصب عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق، وتقوم بدور توعوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، للإعلان عن فتح باب الترشح، بهدف وصول تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية بالدولة إلى 20% عام 2020.

الحضانات

إنجاز آخر يضاف إلى إنجازات المؤسسة هذا المشروع الذي أطلقته سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة عام 2008، تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 بشأن إنشاء الحضانات في مقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، حيث تتولى توفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات، التي يبلغ فيها عدد النساء المتزوجات العاملات 50 موظفة، أو يصل عدد أطفال العاملات ضمن الفئة العمرية حتى 4 سنوات، إلى 20 طفلاً وفقاً لأفضل المعايير والتطبيقات العالمية.

قدوة

وأضافت شمسة صالح إن مبادرة «قدوة» التي أطلقتها سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة في 28 أغسطس 2017، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تهدف إلى ترسيخ ثقافة الخير والعطاء في المجتمع الإماراتي ولدى المرأة بصفة خاصة.

برنامج

ويهدف برنامج القيادات النسائية المُبتَكِرة الذي أطلقته المؤسسة في مايو 2017، بالتعاون مع كلية «آشريجهالت» لإدارة الأعمال الدولية، في مقرها بالمملكة المتحدة، إلى الارتقاء بإمكانات القيادات الإماراتية وتعزيز مساهماتهن في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الرامية إلى بناء القدرات وإعداد كفاءات وقيادات وطنية قادرة على التعامل مع تحديات الحاضر واستشراف المستقبل.

وفي إطار جهود المؤسسة لتشجيع المرأة الإماراتية على مزاولة الأنشطة التجارية، وقعت المؤسسة اتفاقية شراكة مع اقتصادية دبي لدعم أصحاب رخص «التاجر الإلكتروني»، تقوم اقتصادية دبي بموجبها بتسجيل نحو 40 رخصة «تاجر إلكتروني» مجاناً لمجموعة من السيدات صاحبات المشاريع.

وأطلقت المؤسسة منتدى القيادات النسائية العربية، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال طرح ومناقشة السياسات والبحوث وبرامج إعداد القيادات النسائية.

دبي للمرأة

منبر آخر للقيادات المحلية وصناع القرار لمناقشة أهم المواضيع والقضايا المتعلقة بشؤون المرأة الإماراتية العاملة ودورها الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.