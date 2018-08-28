مسؤولون في دبي: المرأة في الإمارات نموذج للعطاء والبناء

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أكد مسؤولون في إمارة دبي أن المرأة في الإمارات نموذج للعطاء والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية ودفع عجلة التطور، محققة نجاحات في القطاعات كافة، وذلك بمناسبة احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة على نهج زايد»، لافتين إلى أن تخصيص هذا اليوم تكريم من القيادة الرشيدة للدولة للمرأة الإماراتية وتقدير لإنجازاتها.

تمكين

ورفع اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إلى القيادة الرشيدة، بهذه المناسبة.

وأكد أن إنجازات ابنة الإمارات وجهودها التنموية والنهضوية للبلاد لم يأت من فراغ، بل هو محصّلة حتميّة لنهج قديم آمن به القائد والمؤسس لدولتنا الحبيبة، دافعاً بمسيرة المرأة الإماراتية للأمام، مؤمناً بقدراتها وعطائها وشراكتها الأساسية في البناء والتعمير جنباً إلى جنب مع الرجال.

وقال اللواء المري: إننا في القيادة العامة لشرطة دبي إذ نحتفي بيوم المرأة الإماراتية، الأم والأخت والزوجة والابنة، نحتفي بزميلة العمل والشريك الأساسي في المسيرة التاريخية، ونؤكد أن إعلان سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تخصيص يوم للاحتفال بإنجازات المرأة في الإمارات واختيار يوم 28 أغسطس من كل عام لهذا الاحتفال، دليل على مدى اهتمام سموها بتوحيد جهود المرأة، واعتماد النهج التشاركي في العمل، والسير على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله.

تطور

من جهته، أكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى برعاية ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي وفرت كل السبل والمقومات التي تؤهل المرأة للقيام بواجباتها في مسيرة بناء الدولة والمجتمع.

وأكد الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، راهنت على المرأة الإماراتية وأولتها ثقةً غاليةً، فمنذ لحظة قيام دولة الاتحاد آمن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بقدرات المرأة الإماراتية وأهمية دورها كشريكة للرجل في بناء هذا الوطن، فقد خصها بقوله «لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة الإماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان اللائق بها، يجب ألا يقف شيء في وجه مسيرة تقدمها، للنساء الحق مثل الرجال في أن يتبوأن أعلى المراكز، بما يتناسب مع قدراتهن ومؤهلاتهن».

تنمية

بدوره، قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «نحتفي بيوم المرأة الإماراتية وبدورها في جهود التنمية ونهضة البلاد لما قدمته لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه، مؤكداً أن اختيار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك شعار «المرأة على نهج زايد» يعتبر تعبيراً صادقاً وفي محله كونه يتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتسمية عام 2018 بـ «عام زايد»، فكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، له الدور في التأسيس لمسيرة المرأة في الإمارات.

تقدم

من جانبها، قالت شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة: إن يوم المرأة الإماراتية هو تكريم من القيادة الرشيدة للدولة للمرأة الإماراتية وتقدير لإنجازاتها وعطائها في مسيرة البناء والتنمية، مشيدةً بإطلاق هذه المبادرة في عام 2015 من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

نهضة

بدورها، قالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي، ورئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «إن تخصيص يوم للمرأة الإماراتية، دليل على المكانة المتقدمة التي توليها قيادتنا الرشيدة للمرأة ومسيرة تمكينها التي بدأها المغفور له بإذن الله، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي اهتم بنهضة المرأة وتقدمها، وحقها في المشاركة الكاملة في بناء الوطن، وبوصفها رفيق درب الوالد المؤسس، بذلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، (أم الإمارات)، جهوداً كبيرة للنهوض بالمرأة في الميادين كافة.

بدوره، قال أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام «اللجنة العليا للتشريعات»: «شرعت دولة الإمارات منذ تأسيسها في الاهتمام بقضايا المرأة وشؤونها، ولطالما كان الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أول من دعم المرأة وانتفض لحقوقها.

وقال الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «في يوم المرأة الإماراتية، نتقدم بالتهاني المخلصة إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وإلى كافة نساء وفتيات الإمارات.