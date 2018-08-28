فاطمة بنت هزاع: تكريم وطني لجهود الاتحاد النسائي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، أن المكانة التي وصلت لها المرأة الإماراتية هي خير دليل على وعيها وقدراتها ومثابرتها وجدارتها، وهي نتاج للدعم الحثيث الذي توليه القيادة الرشيدة بدولة الإمارات للارتقاء بدور المرأة كشريك أساسي في بناء المجتمع وتطوره، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. وقالت سموها: يواصل «يوم المرأة الإماراتية» ومنذ انطلاقته عام 2015 تكريم جهود الاتحاد النسائي العام في الدولة، (تأسس عام 1975)، ويسعدنا أن نسلط الضوء على هذا اليوم للسنة الرابعة على التوالي، وهذه المرة سيكون في «نادي أبوظبي للسيدات» الذي يعد مركز المجتمع النسائي في أبوظبي.

ورفعت سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، متوجهة بخالص الشكر والتقدير لسموها على دعمها الحثيث وجهدها الدؤوب في سبيل تمكين المرأة الإماراتية وتطوير قدراتها وتنمية مهاراتها في شتى المجالات، مما أسهم في نهضتها وتقدمها وتبوئها أعلى المراكز؛ مشيدة برؤية «أم الإمارات» التي أخذت على عاتقها توفير فرص ثمينة للمرأة الإماراتية في كافة مجالات الحياة الاجتماعية، ويُعتبر افتتاح «نادي أبوظبي للسيدات» في شهر يونيو الماضي خير دليل على نجاح هذه الرؤية.

وتحتفي أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية اليوم في نادي أبوظبي للسيدات، بيوم المرأة الإماراتية، بحضور كوكبة من سيدات المجتمع ويأتي احتفال الأكاديمية بهذه المناسبة للمرة الرابعة على التوالي، في إطار دورها البارز في تعزيز مشاركة السيدات في المجتمع من خلال الرياضة وسيتم تنظيم سلسلة من الندوات ودروس اللياقة البدنية خلال الاحتفالية.

ترابط

وأشارت سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان إلى الترابط الوثيق بين المرأة الإماراتية والرياضة، حيث باتت الأنشطة الرياضية تحظى بمكانة هامة في حياة المرأة الإماراتية، مما يمهد الطريق لتشكيل إرث رياضي حقيقي أساسه المرأة الإماراتية.

رؤية

وأضافت سموها: يأتي احتفالنا تحقيقاً لرؤية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، الرامية إلى تعزيز وتطوير الرياضة النسائية في الدولة، وترسيخ مكانة الرياضة كعنصر أساسي في الحياة اليومية للمرأة الإماراتية، لتشمل جميع الأعمار والخلفيات الاجتماعية والتعليمية. فقد قدمت الأكاديمية على مدى السنوات الخمس الماضية العديد من الفرص الثمينة للرياضيين والحكام والمدربين والإداريين، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على نشاطها ودورها المحوري في تفعيل المجتمع الإماراتي من خلال تمكين أهم شرائحه الحيوية، وهي المرأة الإماراتية.

وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أعلنت في وقت سابق من العام الجاري، أن شعار يوم المرأة الإماراتية 2018 سيكون «المرأة على نهج زايد»، حيث سيتم تسليط الضوء على إنجازات المرأة وتكريم جهودها ومثابرتها لتحقيق أهدافها، وسبل تمكينها في جميع القطاعات المهنية والتكنولوجية مما يتيح لها المضي بثقة نحو المستقبل.

وستواصل «أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية» التعاون مع «نادي أبوظبي للسيدات»، الذي يشكل وجهة مثالية لسيدات العاصمة بما يضمه من معدات رياضية عالية الجودة، ومنتجع صحي رفيع المستوى، ومنطقة مخصصة للأطفال.

مبادرة جديدة

من ناحية أخرى أطلقت اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» أمس مبادرة جديدة تهدف إلى إلهام النساء في جميع أنحاء الإمارات لإظهار إمكاناتهن في المجتمع، وتعد الحملة هي الأولى من نوعها في منطقة غرب آسيا وتتماشى مع الحملة الناجحة للاتحاد الآسيوي «هذه لعبتي»، وتبرز قصصاً حقيقية لنساء منخرطات في الرياضة والعمل المجتمعي، لاعبات وطبيبات، ومديرات، وحكمات، ومصورات، ومدربات وغيرهن، وتستهدف الحملة تشجيع الحوار مع الأجيال المقبلة حول آفاق الحياة المهنية في الرياضة، بالإضافة إلى الاستفادة من قوة الرياضة في تمكين المجتمع، وستتعاون المبادرة، والتي أطلقت بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، مع نساء ملهمات يمثلن مجموعة من الجنسيات، ويعملن في مجموعة متنوعة من المناصب الرياضية والمجتمعية، للاحتفال معاً من أجل خلق صورة قوية تبرز تنوع النساء اللاتي يشكلن جزءاً من حملة كأس آسيا.

وقال عارف العواني، مدير البطولة: نطمح لأن نظهر للجيل المقبل من النساء كيفية لعب دور في تشكيل المجتمع والرياضة في الإمارات، ومن هذا المنطلق نطلق حملة نباشر من خلالها ممارسات واسعة النطاق للتعلم والاستماع، حيث نستعرض من خلالها الفرص الهائلة التي تتمتع بها المرأة في مجال الرياضة أو خدمة المجتمع.

وأضاف: أفضل طريقة هي مواكبة الدور المتنامي الذي تلعبه المرأة الإماراتية في الوقت الراهن على مختلف المستويات الرياضية والمجتمعية، ويمكن للشابات أن يطمحن إلى المشاركة في المسيرة المزدهرة للإمارات نحو آفاق جديدة، من خلال صورتهن القوية والملهمة.

قصص

وأكدت الدكتورة ريما الحوسني، المدير الطبي لبطولة كأس آسيا: تنطوي الحملة على الكشف عن القصص الحقيقية للنساء المتميزات في الإمارات والاحتفاء بهن، وعلى مدى الأشهر الثلاثة المقبلة لدينا فرصة رائعة لدفع خططنا واستعراض قدرة المرأة على التغيير، وبما يخلق إرثاً متميزاً لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019».

وأكد داتو وندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن كرة القدم النسائية ركيزة أساسية للاتحاد القاري وجزء مهم من النجاح المستقبلي للكرة الآسيوية بشكل عام، وقال: سنواصل الاستثمار في تطوير حملة «هذه لعبتي» لتحقيق رؤيتنا ورسالتنا في توسيع نطاق اللعبة، وتمكين المجتمعات من جميع الجنسيات والأعمار، وأعتقد أن البطولة الأكبر والأهم في قارة أسيا هي المنصة المثالية لعرض والاحتفال بالدور المهم للمرأة.