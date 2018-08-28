أمل القبيسي: زايد راعي مسيرة التمكين

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

قالت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو راعي مسيرة تمكين المرأة، وسارت القيادة الرشيدة على نهجه، وقالت معاليها: «نجدد عهدنا لقيادتنا الرشيدة بأن نكون عند حسن الظن بنا، وأن نكون دائماً القدوة الحسنة، وحيث عهدتمونا أوفياء لقيادتنا ولدولة الإمارات وقيمها ومبادئها التي تعلمناها على أيديكم، وتربينا ونشأنا عليها في مدرسة زايد الخير والعطاء، طيب الله ثراه؛ فقد تعلمنا أن الأمم لا ترقى سوى بجهود أبنائها المخلصين، وأنتم رمز الإخلاص للوطن، وقدوتنا ومصدر إلهامنا ورمز عزتنا ومجدنا».

وأضافت معاليها: «إن اختيار شعار «المرأة على نهج زايد» ليكون محور الاحتفالات بيوم المرأة هذا العام يعبر عن الدور الكبير والمكانة العظيمة للشيخ زايد في قلوبنا جميعا، فنحن جميعا نرفع رؤوسنا عاليا بشموخ ونفتخر أمام العالم أجمع بأننا بنات زايد، نهلنا من مدرسته ونسير على نهجه وحافظون لعهده على أن نبقى على الدوام نموذجا مشرفا للمرأة العربية المسلمة المحافظة على دينها واحترامها ومكانتها والمنفتحة والمبتكرة بفكرها وتميزها والمخلصة في عطائها وعملها».

وأكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن المرأة الإماراتية تعيش الآن عصرها الذهبي.

وأشارت إلى أن الشيخ زايد أسس قواعد نهضة المرأة الإماراتية وصاغ مبادئها، سواء من خلال دستور الدولة، أو من خلال توجيهاته وسياساته وقراراته، طيب الله ثراه، طيلة مرحلة التأسيس