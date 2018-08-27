زايد.. محور ندوة في مؤسسة التنمية الأسرية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تنظم مؤسسة التنمية الأسرية غداً ندوة «زايد ذاكرة الزمان والمكان» التي تسلط الضوء على الجهود المخلصة التي بذلها مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجالات دعم وتمكين المرأة، وعلى الإنجازات التي تحققت للمرأة في عهده، رحمه الله، والتي استمرت على ذات النهج بدعم القيادة الرشيدة لتستمر المرأة في العمل والبذل والعطاء لترتقي بقدراتها وتكون فرداً منتجاً ومساهماً في خدمة المجتمع وتنمية الوطن ورفعته.

وتأتي هذه الندوة تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات، واحتفاءً بيوم المرأة الإماراتية الذي يأتي هذا العام تحت شعار«المرأة على نهج زايد، وتزامناً مع عام زايد 2018.

ويأتي احتفال المؤسسة هذا العام بشكلٍ مختلف تُسلط فيه الأضواء على التجارب والذكريات الذاتية المرتبطة بالزمان والمكان لبعض موظفات المؤسسة اللائي عاصرن فترة تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية في 1973 والتي حلّت مؤسسة التنمية الأسرية محلها عام 2016 بموجب قرار لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وتهدف مؤسسة التنمية الأسرية من خلال الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية إلى المساهمة في إحياء عام زايد، وتعزيز المبادرات الرامية إلى تخليد القيم والمبادئ التي غرسها الراحل الكبير، طيب الله ثراه، في أبنائه المواطنين كمنهج حياة، واستلهام الرؤى والأفكار الخلاقة من سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والاستفادة منها في بناء الذات والمجتمع.

كما تهدف المؤسسة إلى إبراز دور المرأة الإماراتية كعنصر رئيس وفاعل في مجال دعم وتمكين المرأة وتشجيع المبادرات الرامية إلى تعزيز هذا الدور الذي يسهم في تنمية المجتمع وخدمته، بالإضافة إلى الاحتفاء بالمرأة العاملة في مؤسسة التنمية الأسرية والنساء المبدعات في هذا اليوم تقديراً لهن ولأدوارهن المجتمعية الغنية بالعطاء، حيث تستهدف المؤسسة كافة موظفيها في أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة، وموظفي الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة وأفراد الأسرة.

ومن الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة الإماراتية معرض المواهب والإبداعات بالإضافة إلى عدد من الورش والأنشطة المتنوعة.