محمد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

المصدر: وام

فقد تقبل سموه وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد وأبناء القبائل ومن كبار قادة وضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وشرطة دبي وأجهزة الأمن والنيابة العامة في دبي الذين تبادل معهم سموه التهنئة بعيد الأضحى المبارك .

كما تقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التهاني والتبريكات من جموع المواطنين والعلماء ورجال الدين ورؤساء الكنيسة المسيحية وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية في الدولة الذين أعربوا عن صادق تهانيهم وتبريكاتهم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم متمنين لسموه دوام الصحة والعافية ولشعبنا اطراد التقدم والرخاء في ظل قيادتنا المعطاءة .. ودعوا الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الاستقرار والتآلف والتكافل والتسامح وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على قيادتنا وشعبنا ومجتمعنا بالخير واليمن والبركات.