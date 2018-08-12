الزيودي يطلق استراتيجية شباب الإمارات للمناخ

المصدر: وام

أطلق معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة اليوم استراتيجية شباب الإمارات للمناخ والتي تستهدف تعزيز دور الشباب ومشاركتهم في مواجهة تداعيات التغير المناخي وخلق حلول فعالة للتحديات الحالية والمستقبلية تزامنا مع اليوم العالمي للشباب ومواكبة للمبادرة العالمية لشباب الإمارات .

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن المبادرة العالمية لشباب الإمارات جاءت تعزيزاً للعلاقات بين شباب الإمارات والشباب من جميع دول العالم لأنهم القوة القادرة على إحداث التأثيرات الإيجابية الفاعلة كما ويحظى الشباب بمكانة كبيرة في صناعة المستقبل لأي مجتمع من المجتمعات كما تبرز أهمية الاستفادة من قدرات الشباب وطاقاتهم في إيجاد الحلول العملية لجميع التحديات الحالية والمستقبلية" وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل قيادتها الرشيدة تحرص على تطوير رأس المال البشري وبناء قدرات الشباب إذ تولي اهتماماً كبيراً لتمكين الشباب وتحويل أحلامهم إلى واقع وتوجيه قدراتهم في المجالات التي تؤثر بشكل إيجابي على مستقبل دولتنا والمنطقة والعالم.

وقال الزيودي "أن فئة الشباب تشكل العنصر الأهم في إمكانية نشر حلول الاستدامة للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة وتحقيق مزيد من تبني حلول الطاقة المتجددة وتزامناً مع يوم الشباب العالمي وتماشياً مع المبادرة العالمية لشباب الإمارات أطلقنا اليوم استراتيجية شباب الإمارات للمناخ مواكبةً لنهج حكومتنا لتطوير جيل الشباب المتمكن نحو تحقيق رؤية الدولة 2021 وسعيها نحو مستقبل مستدام".

وأضاف أن الوزارة تؤمن أن تمكين الشباب ضروري لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وخطة المئوية 2071 وخطة تغير المناخ 2050 واستراتيجية الشباب العربي.

ولهذه الغاية قامت الوزارة بتطوير استراتيجية شباب الإمارات للمناخ من أجل زيادة تعزيز دور الشباب في تحقيق مناهج مستدامة للمسائل البيئية والمناخية العربية.

وأوضح وزير التغير المناخي والبيئة أن استراتيجية الشباب لأجل المناخ توفر إطارًا متكاملًا للشباب على أساس الفرص والأولويات والاحتياجات المستقبلية وتهدف إلى تأهيل الشباب وإعداد مهاراتهم لتطوير مهاراتهم القيادية من خلال البرامج والأنشطة المختلفة بالشراكة مع الجهات المعنية الدولية والمحلية لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة كما تهدف إلى تعزيز دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتتمحور استراتيجية الشباب لأجل المناخ حول 3 أهداف استراتيجية وهي رفع الوعي حول قضية تغير المناخ بين الشباب الدولي وتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار والعمل المناخي وتنمية قدرات الشباب لمواجهة تحديات تغير المناخي.

وتحقيقا لهذه الأهداف سيعمل مجلس الشباب بوزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين والدوليين على 6 أنشطة رئيسية هي إشراك وتمكين الشباب في تطوير الاستراتيجيات والسياسات للأخذ بآرائهم ووجهات نظرهم وإكساب الشباب المهارات والتقنيات العملية والتطبيقية المتخصصة في هذا المجال ودعم مشاركتهم في هذه الفعاليات لعرض نتائج المشاريع التجريبية والأبحاث الخاصة بالتغير المناخي.

وتشمل الأنشطة إشراك الشباب في المحافل والمؤتمرات الدولية والمحلية لتطوير الحصيلة المعرفية والتحاورية لديهم بالإضافة إلى تنظيم فعاليات توفر فرص دعم للمشاريع والأبحاث التجريبية الخاصة بالتغير المناخي وتنظيم فعاليات تستهدف تحفيز مشاركة الشباب في برامج التطوع الخاصة بالتغير المناخي.

كما سيتم إنشاء منصة مخصصة للشباب في مجال التغير المناخي ضمن أنشطة الاستراتيجية بهدف دعم جهود الدولة في ملف التغير المناخي من خلال إشراك الشباب في وضع الحلول الابتكارية.