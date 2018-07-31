مسؤولون: قيادتنا تضع الإنسان ضمن الأولويات القصوى

المصدر: Ⅶ أبوظبي، الفجيرة - عائشة الكعبي، البيان

أكد مسؤولون أن المهلة التي منحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للجهات الاتحادية التي قلت فيها نسبة الرضا الوظيفي عن 60 % لم تأت من فراغ، حيث إن القيادة الرشيدة في الإمارات تضع الإنسان ضمن الأولويات القصوى.



وقال الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قائد استراتيجي شديد التطلع للأمثل في التخطيط والتنفيذ، ورؤيته في الإدارة والتميز رؤية يقتدي بها عظماء العالم، لأنها رؤية ترتكز على تقليص المستحيلات وترويض التحديات وصولاً لأعلى معدلات الإنتاج بأعلى معايير السعادة والإيجابية والرضى الوظيفي، وهو - رعاه الله - إذا قال فعل، وهكذا تعلمنا من سموه الإصرار على النجاحات وترويض التحديات.



وأشار إلى أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دراسة السعادة والإيجابية في بيئة العمل التي ينفذها مكتب رئاسة مجلس الوزراء حصلت على نتائج متقدمة بلغت 96% في الولاء الوظيفي، و96% في التناغم الوظيفي و94% في الإنتاجية ونسبة 93% في السعادة الوظيفية، ويذكر أن جميع النتائج السابقة تفوق نتائج المتوسط الحكومي.



وأضاف: دأبت الهيئة على تبني الهدف الرئيس للعمل الحكومي والمتمثل في الارتقاء بمستوى السعادة والإيجابية وجودة الحياة في المجتمع الإماراتي بكل أطيافه، لافتاً إلى ضرورة ترسيخ السعادة والإيجابية كثقافة وسلوك يومي حياتي يسهم في رفع معدلات الكفاءة والإنتاجية في العمل، وعلى هذا النهج والولاء للوطن وقيادته تسير قافلة الشؤون الإسلامية قدماً نحو أهدافها الاستراتيجية المرسومة.



حرص

من جانبه أشاد اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، بتغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، التي بينت حرص سموه على المتابعة الحثيثة لتقارير رضا الموظفين في الجهات الحكومية الاتحادية، وعكست اهتمامه البالغ بتحقيق السعادة للموظفين، التي هي سعادة للمجتمع ككل، متابعة وصفها اللواء بالمحفز الإيجابي، الذي جعلهم دوماً يعملون وفق منظومة وتوجه قيادي رشيد يهدف إلى توفير سبل السعادة وتعزيز الانتماء الوظيفي لجميع منتسبي شرطة الفجيرة، ويركز في أهدافه على تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تمنح الشعور بالرضا والراحة والسعادة، منها الاحتفال بيوم السعادة الذي يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التي تنعكس إيجاباً في بيئة العمل ويكون لها أثرها الطيب في نفوس الموظفين، إلى جانب تكريم الموظفين المتميزين بهدف إبراز دورهم وجهودهم في أداء عملهم تماشياً مع رؤية حكومة دولة الإمارات ووزارة الداخلية التي تهدف إلى غرس مفهوم السعادة بين الموظفين باعتباره نهج وأسلوب حياة كل مواطن ومقيم على أرض الدولة.



وأوضح الكعبي إن القيادة تمشي قدماً في توجه يعمل على تشجيع موظفيها على العطاء المميز، وتشجيع الموظفين وتسخير كافة طاقتهم الإبداعية وسط بيئة عمل منتجة أساسها السعادة والرضا.