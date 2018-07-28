قاعة «فتاة العرب» تضيء «متحف المرأة»

المصدر: دبي-البيان

أثمرت معرفة الدكتورة رفيعة غباش بالشاعرة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي، عدة مشاريع تتعلق بـ«فتاة العرب»، فعلاوة عن الموسوعة الشعرية، التي أنجزتها د.رفيعة غباش، والمتعلقة بسيرتها الذاتية وقصائدها، والتي لم تزل تتربع على عرش أكثر الكتب مبيعاً في الإمارات، هناك مشروع مهم ونوعي، يتمثل في تخصيص قاعة/‏‏‏ ركن خاص بفتاة العرب في متحف المرأة في دبي، بجداريته التي كتبت عليها قصائد المجاراة بينها وبين المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

إضافة إلى قصائد في سمو الشيخة ميثاء بنت محمد، وعدد من قصائد النقد الاجتماعي للشاعرة الراحلة، حيث كانت تنقد الظواهر التي لا تعجبها بمنطق وبصيرة، كذلك هناك قصائد أخرى غير معروفة للعامة، ويضاف إلى ذلك قصيدتها «الغفران» التي ودَّعت من خلالها الشاعرة مرحلة من مراحل رحلتها الشعرية.

والقاعة تحمل اسم ديوان عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب»، وتعرض تلك القصائد مكتوبة بخط الثلث المقصوص بالليزر على الخشب، والملصق على جدران غرفة صممت ديكوراتها على هيئة صحراء الإمارات وكثبانها.

كما تضم الغرفة متحفاً صغيراً يوثق لسيرتها الذاتية، ويمكن للضيف أن يستمع إلى أي قصيدة من أشعارها بصوتها على جهاز الآيباد.