الصين تسعى للاستفادة من سوق تكنولوجي محلي قيمته 29 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

أكد سمير إبراهيم عبد الهادي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست» أن الصين تسعى بكل قوة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من السوق التكنولوجي الإماراتي، الذي يراه خبراء القطاع بأنه الأقوى والأبرز إقليمياً، حيث تبذل جهوداً كبيرة للاستحواذ على حصة كبيرة في سوق تبلغ قيمته 29 مليار درهم، ومرشح للنمو بقوة خلال العامين المقبلين حتى انعقاد معرض إكسبو 2020 دبي.

وقال: إن ازدهار القطاع التكنولوجي جاء نتيجة طبيعية للبنية التحتية الشاملة والمخصصة للأعمال والشركات والتي تتميز بها دبي بشكل خاص والإمارات على وجه العموم، إلى جانب الإعلان مؤخراً عن فتح باب التملك الأجنبي بنسبة 100% وهي أمور سوف تسهم في إيجاد فرص كبيرة لنمو الشركات الخاصة نظراً لحرص الإمارات على الاستفادة من التنويع والتوسع في الموارد غير النفطية.

وأوضح أن «مدينة دبي للإنترنت» تحتل في هذا الخصوص مكانة رائدة في خضم هذه التطورات كونها مجتمع الأعمال التكنولوجي المتخصص والرائد في المنطقة وتشمل قائمة شركاء مدينة دبي للإنترنت شركات صينية كبيرة ومهمة مثل هواوي ويونيون باي و«تشاينا تيليكوم الشرق الأوسط» وشاومي.

وأشار إلى العديد من الشركات الصينية العملاقة التي وطأت أقدامها أرض الإمارات وحققت فيها نجاحاً كبيراً ومنها شركة هواوي التي تعتبر شركة عملاقة في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصنيع الأجهزة الذكية، حيث تعتبر السياسات التكنولوجية في الإمارات داعماً حقيقياً لمساعي الشركة إلى توفير حلول شمولية وذكية تسهم في تكوين عالم أكثر ترابطا.

وأشار إلى إطلاق الصين «صندوق تكنولوجيا العصر الجديد» بقيمة 15 مليار دولار، والذي يهدف إلى الاستثمار والاستحواذ على مؤسسات في الصين وحول العالم، وهو الأمر الذي يعزز الاهتمام بشركات هذا القطاع ويسهم في جذب استثمارات ضخمة لمشاريعها المحلية في قطاع التكنولوجيا.

مشيراً إلى أن مجلس الدولة الصيني قام مؤخراً بوضع خطة توضح دور الدولة في تشجيع تطوير الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2030 عن طريق تأسيس مكتب أبحاث خاص داخل وزارة العلوم والتكنولوجيا.