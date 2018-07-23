«دبي للسلع المتعددة» يضم 300 شركة صينية

المصدر: دبي - عمرو عادل

قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: إن المركز يتطلع إلى تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين دبي والصين، وتمكين الشركات الصينية من الاستفادة من علاقاته العالمية، وبنيته التحتية القوية وخدمات الأعمال المبتكرة التي يقدمها، وذلك مع استمرار تحول محور الجاذبية الاقتصادية العالمية نحو الشرق.

شركات رائدة

وأضاف في تصريحات لــ«البيان الاقتصادي»، أن هناك حالياً ما يزيد على 300 شركة صينية متواجدة فعلياً في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، من بينها شركات رائدة مثل: هيسنس، هيكفيجن، شركة هندسة البترول والبناء الصينية، شركة البترول والكيماويات الصينية (سينوبك)، شركة هندسة الموانئ الصينية، الشركة الصينية لإنشاءات الطاقة، وكيمتشاينا.

ولفت إلى أن تسجيل الشركات الصينية في المنطقة الحرة شهد ارتفاعاً بمعدل 46% سنوياً على مدار السنوات الخمس الماضية حتى شهر مايو 2018.

وتابع: علاوة على ذلك، نحن نشارك بنشاط مع الشركات الصينية الجديدة من خلال منصة وي تشات وهو برنامج تواصل اجتماعي للمراسلة الحرة والتجارة وخدمات الدفع، حيث نقدم الدردشة الحية، إضافة إلى التواصل عبر شبكة «ويبو» الوجه الصيني لمواقع «تويتر» و«فيسبوك» العالمية، وقد تم رصد اهتمام كبير في عروض المركز من خلال تلك القنوات، فضلاً عن إتاحة الموقع الإلكتروني للمركز باللغة الصينية.

علاقات طويلة

وأكد أن العلاقات بين دبي والصين طويلة الأمد وتشهد نمواً باستمرار، ومن هذا المنطلق قام مركز دبي للسلع بتعزيز الشراكات مع الصين بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث قام بتنظيم عدة زيارات للوفود والتوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

وقال إن المركز أنهى للتو جولته الترويجية «وجد من أجل التجارة»، حيث أتيحت الفرصة للالتقاء والتفاعل مع عدد من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين في بكين ووهان، ومن خلال هذا البرنامج الفريد من نوعه يمكن للمركز أن يجوب العالم لتسليط الضوء على جاذبية دبي التجارية وسهولة ممارسة الأعمال في مختلف القطاعات، كما زار وفد من المركز مدينة شنغهاي.

وأضاف أن ما يؤكد عمق تلك الشراكات ما تم توقيعه من اتفاقات مهمة منها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية بورصة دبي للذهب والسلع التابعة للمركز العام الماضي لإدراج عقود شنغهاي الآجلة للذهب لتكون بذلك أول بورصة أجنبية من خارج الصين.

وقبيل إطلاق مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع في وقت لاحق من العام الجاري تم توقيع اتفاقية توريد استراتيجي مع ام سي اتش ومزارع ولاية يونان، وفي الشهر الماضي، وقع المركز أيضاً اتفاقية لنقل المعرفة مع ميشان كممثل لمقاطعة نينغبو.

مذكرة تفاهم

أعلن المركز عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في 10 يوليو الجاري، وتبرز الاتفاقية مكانة دبي كبوابة عالمية والشريك المثالي للشركات الصينية الرائدة للوصول إلى بعض الأسواق الأسرع نمواً في وسط وجنوب وجنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها.

ويعدّ توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة إلى الأمام في علاقة المركز مع مجتمع الأعمال الصيني، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون التجاري والروابط الاقتصادية بين بلدينا.

وقال أحمد بن سليم، إن مبادرة الحزام والطريق في الصين لا تزال مستمرة بتقديم الفرص التجارية واليوم هناك ما يقرب من 70 دولة متصلة بطريقة أو بأخرى بمبادرة الحزام والطريق، أي ما يعادل 62% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.