«إسلامية دبي» تدعم التعليم التقني والمهني والاقتصاد الرقمي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ورشة لموظفيها بعنوان: «التعليم التقني والمهني والاقتصاد الرقمي»، واستضافت لتقديمها مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والذي أكّد من خلالها، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الرقي بأبنائها إلى المستويات العلمية العالمية، والمهن ذات النفع الميداني، الذي يشمل جميع الحرف والوظائف ذات العلاقة بالمهارات التشغيلية لفئات الشباب، وبما يسهم في نهوض المؤسسات بأيدٍ إماراتية مؤثرة في جميع المجالات العملية مع تلك التي سجلت تقدّماً وتأثيراً في المجالات الفكرية والإبداعية المكتبية، كما تسعى الدوائر الحكومية متعاونة إلى صقل مهارات موظفيها وتطويرهم بهدف بناء جيل متميز ومبدع من القادة الملهمين والمؤثرين في تعزيز مسيرة الدولة نحو مستقبل مشرّف في جميع المجالات، ولا سيما التنمية المستدامة في ظلال توجيهات قيادتنا الرشيدة.

وعرض الشامسي خلال الورشة العديد من النماذج المبدعة في مهاراتها، وتلك المجتمعات والمؤسسات التي تعتبر حاضنة لتلك النجاحات، وأسبابها ومقوماتها، ومراحل تطورها، وأوجه التحسين المطلوبة، وتلك التي استنهضت همم الموظفين لتحويل الهوايات إلى ممارسات نافعة على المستويين الشخصي والمجتمعي.