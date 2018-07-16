محمد بن زايد يستقبل وفد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمجلس قصر البحر وفد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية يرافقهم معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.

و أكد سموه خلال تبادله الأحاديث الودية مع وفد المؤسسة أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " تمضي قدما في مسيرة التطور والازدهار بفضل من الله عز وجل ثم بسواعد أبنائها المتسلحين بالعزيمة والمعرفة والكفاءة العلمية العالية في شتى المجالات خاصة المشاريع الحيوية الاستراتيجية الوطنية التي تنفذها الدولة لضمان استدامة مواردها ومسيرة تطورها الحضاري.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته برؤية كوكبة من شباب وشابات الوطن المؤهلين في إدارة مشاريع عملاقة في مجال الطاقة النووية متمنيا لهم التوفيق في خدمة الوطن ودعم مسيرة بنائه و تطوره و ازدهاره وبما يواكب متطلبات الحاضر والمستقبل.

من جانبه أعرب الوفد عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. مثمنا الاهتمام و الرعاية التي يوليها سموه لأبناء الوطن وتعزيز دورهم في خدمته.

حضر مجلس قصر البحر .. معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين .

