زيادة مدة الخدمة الوطنية إلى 16 شهراً

المصدر: وام

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة - ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية - عن زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية التي أقرها القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية للمواطنين "الذكور" من حملة شهادة الثاني عشر "الثانوية العامة" لتصبح 16 شهراً بدلاً من 12 شهراً.

وحقق برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية وأثر إيجابيا في سلوكيات مجندي الخدمة الوطنية وأحدث تغييرا جذريا في شخصيات المنتسبين كون هذا المشروع يعد أحد الخطوات الإستراتيجية الأكثر تأثيراً وأهمية في مسيرة الوطن انطلاقاً من العائد الإستراتيجي الذي سيحققه على الصعيد السياسي والعسكري والأمني والوطني والاجتماعي والاقتصادي.