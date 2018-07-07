«الخارجية» تطّلع على ممارسات الحوكمة المؤسسية في «طرق دبي»

المصدر: دبي - البيان

اطلع وفد من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على أفضل الممارسات المُطبقة في الحوكمة المؤسسية، في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى تبادل الخبرات والمعارف مع كل الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في الدولة.

وقال عبدالله الجوي، مدير إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة: إن زيارة الوفد، الذي ضم عدداً من المسؤولين، جاءت في إطار التعرف إلى معايير الحوكمة والتدقيق في الهيئة التي توفر بيئة تعزز النزاهة والشفافية والعدالة والمساءلة، مؤكداً أن زيارة الوفد تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال الحوكمة المؤسسية بما يصب في تبادل ونقل المعرفة والممارسات بين الجانبين.

وقد بدأ اللقاء بعرض مرئي تناول الهيكل التنظيمي للهيئة، وكذلك الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية المسؤولة على الإشراف والرقابة على ممارسات الحوكمة.

كما تضمن العرض تسليط الضوء على مسؤوليات تدقيق الحوكمة والتي تشتمل على تقييم أنظمة الرقابة الداخلية للأنشطة الاستراتيجية لتحديد مجالات التدقيق الخاصة بالحوكمة ضمن خطة التدقيق السنوية، وتقديم خدمات المشورة للوحدات التنظيمية في المجالات المتعلقة بالتدقيق والرقابة، للتأكد من الالتزام بالأنظمة والسياسات واللوائح المعمول بها.

إضافة إلى استعراض سياسات ومبادئ الحوكمة المؤسسية، وسياسة الرقابة الداخلية، والإطار العام لمكافحة الاحتيال. وتضمن اللقاء مجموعة من الأسئلة والاستفسارات أثرت الجلسة بالمزيد من المعلومات المهمة، وتبادل الآراء والأفكار، بعدها أشاد وفد الوزارة بتجربة هيئة الطرق والمواصلات في مجال التدقيق الداخلي والحوكمة المؤسسية.