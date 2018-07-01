الإمارات وهولندا تبحثان التعاون في توظيف تقنيات الاستدامة البيئية والزراعية

المصدر: Ⅶلاهاي - البيان

عقد وفد دولة الإمارات، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، لقاءات مع عدد من المسؤولين والجهات المعنية الهولنديين ضمن زيارة رسمية إلى مملكة هولندا، وتهدف الزيارة التي استمرت على مدار ثلاثة أيام إلى بحث وتعزيز التعاون مع الجهات المسؤولة عن القطاعات البيئية والزراعية والحيوانية والاطلاع على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة المبتكرة للتطوير وتحقيق الاستدامة في هذه القطاعات.

واجتمع الوفد مع كارولا شوتن نائب رئيس الوزراء وزيرة الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء، وسيغريد كاغ وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي للمملكة الهولندية، وكورا فان وزيرة البنية التحتية وإدارة المياه الهولندية، ومارسيل بوكيبوم المبعوث الهولندي الخاص لتغير المناخ، ورينا بوجيس نائب المدير لقطاع التعاون الدولي في وزارة الخارجية الهولندية.

وناقش الوفد خلال الاجتماعات أهمية تبادل الخبرات في البحث والسياسات المتعلقة بقضايا التغير المناخي، كما تناولت النقاشات أحدث الطرق المبتكرة في توظيف التقنيات الحديثة لجمع المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي واستخدامها في وضع الاستراتيجيات والسياسات، وآليات استخدام الذكاء الاصطناعي وطرق الزراعة الدقيقة لزيادة الإنتاج الزراعي ورفع جودة المحاصيل، وكيفية الاستفادة من تجربة استخدام التكنولوجيا الذكية في الوقاية من الآفات وفي تحسين عملية الحصاد.

رؤى مستقبلية

واستعرض معالي الدكتور الزيودي الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات 2050، بما تشمله من توجهات ورؤى مستقبلية وآليات تنفيذ ومشاريع ومبادرات على المستويين المحلي والعالمي، والتي لاقت استحساناً وثناء من المسؤولين الهولنديين، كونها تسهم في دعم التوجه العالمي لمواجهة تداعيات التغير المناخي على قطاعات المجتمع كافة.

وقال معاليه: «ترتبط الإمارات بعلاقات قوية مع مملكة هولندا على مستوى القطاعات الاقتصادية والبيئية والثقافية، وقد حرصنا من خلال الزيارة على تعزيز هذه العلاقات والاطلاع على أحدث التقنيات في المجال البيئي والزراعي والحيواني المطبقة في المملكة، وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية وعقد شراكات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في كلتا الدولتين بما يخدم تحقيق الاستدامة التي تستهدفها رؤية الإمارات 2021».

وأشار إلى أنه ضمن استراتيجية الإمارات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم توجهات الدولة والقيادة الرشيدة نحو تحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات عدة، ضم وفد الدولة إلى المملكة الهولندية عدداً من مديري العموم والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العاملة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني في الدولة، لتشجيعهم على الاستفادة من التجارب الحديثة الناجحة في الدول الأخرى، وعقد شراكات مع المؤسسات المماثلة في هولندا لتعزيز القطاعات التي يعملون بها وزيادة إنتاجيتها وكفاءتها واستدامتها بما يتماشى مع توجهات الدولة والقيادة.

أنشطة ومشاريع

وزار الوفد مقر معهد «ديلتارس» المستقل للبحوث التطبيقية في مجال المياه والطبقات، واطلع على أنشطة ومشاريع المعهد والنماذج المعدة في مجال التغير المناخي والمياه الجوفية والملوحة، وشملت الزيارة تفقد مرافق «ديلتا فلوم» وهي منشأة بحثية رائدة للتعرف إلى استخداماتها على النطاق البيئي والبنية التحتية.

تحسين جودة الهواء

اطلع وفد الدولة خلال زيارته إلى المنظمة الهولندية للبحوث العلمية التطبيقية «TNO»، ومركز أبحاث الطاقة بهولندا «ECN» على نظام متكامل لتحسين جودة الهواء باستخدام ثاني أكسيد الكربون وتخزينه وإعادة تدويره في عدة قطاعات مهمة مثل المساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي، كما تم الاطلاع على مبادرة استخدام لوائح الطاقة الشمسية في طرق هولندا لتوليد الكهرباء.