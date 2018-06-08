افتتاح المرحلة الثانية من الطرق الموازية في الخليج التجاري

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي اليوم المرحلة الثانية من مشروع تحسينات الطرق الموازية في منطقة الخليج التجاري، والتي تضمنت تطوير وتحسين الجزء الغربي من الطرق الموازية في المنطقة الممتدة بين شارعي الميدان والمركز المالي عبوراً لمنطقة الخليج التجاري، وتتراوح سعة الشارع بين ثلاثة وأربعة مسارات في كل اتجاه، إضافة الى تأمين طرق خدمة في الاتجاهين في معظم مناطق المشروع، ويأتي تنفيذ المشروع ضمن الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات، لتخفيف الازدحام المروري على شارع الشيخ زايد.

شملت المرحلة الثانية إنشاء جسر علوي على تقاطع شارع السعادة مع شارع بوليفارد برج خليفة بطول 240 متراً، وإنشاء نفق على تقاطع شارع السعادة مع شارع الخليج التجاري بطول 535 متراً، وإنشاء جسر على امتداد شارع السعادة يعبر قناة دبي المائية بطول 500 متر، كما شملت هذه المرحلة تنفيذ جسر على تقاطع شارع الميدان مع شارع الخيل الأول بطول 420 متراً، ونفق لتأمين حركة الالتفاف لليسار، من شارع السعادة إلى شارع ميدان بطول 420 متراً، وإنشاء نفق مخصص لعبور الخيل في منطقة اسطبلات دبي بطول 340 متراً، ويسهم افتتاح المشروع في انسيابية الحركة المرورية في شارع السعادة وتحديداً في المنطقة الواقعة بين شارعي المركز المالي والميدان، مروراً بمنطقة الخليج التجاري، وصولاً لمنطقة القوز.