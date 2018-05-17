82% إنجاز مشروع البديع ولا تأخير في التسليم نهاية العام

أوضح المهندس عبدالرحمن المحمود، رئيس قسم تنفيذ الطرق بوزارة تطوير البنية التحتية، لـ«البيان» أن نسبة الإنجاز في مشروع جسر البديع، الذي يتم تنفيذه في الشارقة، بلغت 82%، وأن أغلب الأعمال الإنشائية الحالية تتركز حول نقاط التقاطعات، فيما تعتبر أعمال الشوارع المرتبطة بالجسر شبه منتهية.

لا تأخير

وقال تفصيلاً: «إن الخطة الزمنية المقررة للانتهاء من مشروع جسر البديع تسير وفق معدلاتها المنتظمة، وإنه لن يكون هناك أي تأخير في التسليم المقرر له بالربع الثالث من العام الجاري»، مؤكداً في الوقت ذاته أن الإنجاز السريع سيساعد كثيراً خلال الفترة المقبلة في تقليل الاختناقات والازدحامات المرورية على طريق الإمارات في كلا الاتجاهين.

وذكر أن تقاطع جسر البديع الذي تبلغ كلفته الإجمالية المقدرة 200 مليون درهم، سيسهم بشكل ملحوظ في تنظيم تدفق الحركة المرورية على هذا الطريق المحوري.

خاصة أن أعمال تطويره ستسهم في رفع عدد الحارات من 3 إلى 6 حارات في الاتجاهين بواقع 3 حارات إضافية في اتجاه دبي - رأس الخيمة، و3 حارات إضافية في اتجاه رأس الخيمة - دبي، فضلاً عن 3 حارات على شارع الشارقة مليحة التي ستساعد في استقطاب المرور القادم من المناطق الشمالية والشرقية المتجهة إلى دبي وأبوظبي بيسر وسلاسة.

طاقة استيعابية

وأشار المحمود إلى أن السعة الاستيعابية للطريق ستتضاعف لتصل إلى 18 ألف سيارة في الساعة، فيما سترتفع القدرة الاستيعابية للطريق الانزلاقي لتصبح 2500 مركبة في الساعة، أي بمعدل زيادة تبلغ ثلاثة أضعاف الحالية.

موضحاً أن الارتقاء بالقدرة الاستيعابية بهذه المعدلات جاء نتيجة للدراسات التي أجرتها الوزارة للتعرف على معدلات نمو الحركة المرورية على هذا الطريق خلال السنوات المقبلة، وأن هذا المشروع تم تنفيذه بعد أن تبين أن التقاطع لا يتناسب مع حجم النمو المطرد، ما تطلب تنفيذ مشروع البديع الذي يضمن عدم تداخل المركبات عند المداخل والمخارج.

أعمال إنشائية

ولفت إلى أن المشروع يتضمن العديد من الأعمال الإنشائية تشمل تطوير وتوسعة الجسور عند تقاطع البديع، وتوسيع الطرق الانزلاقية نحو دبي ومليحة والشارقة ورأس الخيمة، بالإضافة إلى طريق اتجاهي عبارة عن جسر فوق طريق مليحة، ونفق على طريق الإمارات لحركة المرور السريع من دبي إلى الشارقة، فضلاً عن إعادة بناء وتوسيع طريق مليحة، وتوسيع طريق الإمارات في حدود مشروع تطوير تقاطع البديع.

وأفاد رئيس قسم تنفيذ الطرق بأن المشروع تم تغيير تصميمه ليتناسب مع النفق الذي جاء بديلاً عن الجسر الموجود على شارع الإمارات، حيث إن المشروع سابقاً كان يتكون من جسرين في منحدر اتجاهي، يشمل جسراً على طريق مليحة والآخر على طريق الإمارات، ولكن تم تغيير تصميم الجسر على طريق الإمارات واستبداله بالنفق.

لافتاً إلى أنه تم الإسراع في الانتهاء من توسعة الطرق الانزلاقية باتجاه دبي للتخفيف على الجمهور من الازدحامات الصباحية التي تشهدها حركة السير باتجاه الإمارة، وأن معظم أعمال التشطيبات والأعمال الرئيسية بمعظم أجزاء المشروع قد انتهت، ومن ضمنها أكتاف داخلية وخارجية لطريق الإمارات وطريق الشارقة مليحة، وشبكتا إنارة وتصريف مياه الأمطار.

طريق مليحة

وتطرق إلى أن أعمال مشروع تطوير طريق مليحة الذي يمتد من تقاطع البديع إلى مخرج شارع الشيخ خليفة بإمارة الفجيرة، ويبلغ طولها 42 كيلومتراً، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 174 مليون درهم، حيث إنه تتم التوسعة بواقع 3 حارات بكلا الاتجاهين، خاصة أن محاور الطريق تشهد حركة مرورية نشطة طوال أيام الأسبوع، وهو الأمر الذي استدعى معه التعامل بحرص خلال تنفيذ المشروع دون الإخلال بالحركة المرورية والتسبب في ازدحامها خلال فترة التنفيذ.