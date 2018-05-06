مسؤولون في دبي: قرار من قيادة حكيمة تسهر على سعادة شعبها

أكد مسؤولون في دبي أن صرف راتب شهر أساسي لجميع موظفي حكومة دبي ومتقاعديها احتفاءً بمئوية زايد، بناء على أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار من قيادة حكيمة تسهر على سعادة شعبها، تكرم من خلالها الموظفين على جهودهم وتحفزهم على تقديم المزيد من الجهد والعمل المخلص.

اهتمام

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية : «تعكس المكرمة مدى اهتمام القيادة برعاية الموظفين ودعمهم وحرصها على أن تقدم لهم في عام زايد مبادرة جديدة تكرم من خلالها الموظفين على جهودهم استمراراً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالدعم الدائم للعاملين في الحكومة ورعايتهم باستمرار لتحفيزهم على تقديم المزيد من الجهد والعمل المخلص الذي يعزز مسيرة الدولة وتقدمها، ونعاهد قيادتنا على بذل المزيد من الجهد لإعلاء اسم الإمارات وتحقيق الريادة العالمية وإسعاد الناس لنقدم للعالم نموذجاً تفتدي به جميع الدول في التطور والنمو».

رمز

وأشاد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بصرف راتب شهر أساسي إضافي للموظفين، تزامناً مع ذكرى مئوية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يعد رمزاً للحكمة والخير والعطاء، ليس في الإمارات والخليج فحسب، وإنما على المستويَين العربي والدولي، حيث لا تزال مواقفه ومبادراته شاهدة على استثنائيته بوصفه قائداً عصرياً يحظى بتقدير جميع شعوب ودول المنطقة والعالم.

وقال: تعدّ هذه المكرمة واحدة من المبادرات الكريمة التي عودتنا عليها القيادة الرشيدة في تحقيق السعادة للسكان، وهي ترجمة صادقة للنهج الذي غرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في رعاية شعبه ومتابعة شؤونهم الاجتماعية وأوضاعهم المعيشية، كما انها تجسد مفهوم التكافل الاجتماعي بين أفراد مجتمع دولة الامارات العربية المتحدة من مواطنين ومقيمين، موضحاً أن تزامن المكرمة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، من شأنها أن تساعد المستفيدين منها في تلبية متطلبات هذا الشهر الفضيل.

أيادٍ بيضاء

من جانبه، ثمن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، توجيهات القيادة الرشيدة، بمناسبة «مئوية زايد»، التي نحتفي خلالها بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي امتدت أياديه البيضاء بالخير والعطاء للجميع ليس في الإمارات فحسب، وإنما على مستوى العالم، وتسير على خطاه قيادتنا الرشيدة التي لا تألو جهداً في سبيل إسعاد مواطني الدولة والمقيمين على أرضها، وستكون هذه المكرمة حافزاً إضافياً لموظفي الحكومة لمواصلة الجهد خلال «عام زايد» مستلهمين رؤية المغفور له الشيخ زايد ومواصلة مسيرة الخير والبناء التي بدأها، ومقتدين بمسيرته، طيب الله ثراه، في البذل والعطاء والعمل الجاد المخلص لرد الجميل للوطن والوصول بدولة الإمارات إلى الرقم واحد في جميع المجالات.

وأكد الدكتور لؤي بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن المكرمة تحمل دلالات سامية تؤكد حرص واهتمام القيادة الحكيمة برعاية الموظفين ودعمهم وإسعادهم لافتاً أن إعلان هذه المكرمة بالتزامن مع الاحتفاء بمئوية زايد هي امتداد لنهج العطاء الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بالدعم المستمر للعاملين في الحكومة وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود لدعم مسيرة التقدم والتنمية.

قائد استثنائي

وقال أكد طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي : «نحتفي بمرور 100 عام كانت شاهدة على ولادة واحد من أعظم وأنبل الرجال، قامة كبيرة بحجم زايد، أعطت وبذلت وأفنت عمرها من أجل حاضر ومستقبل وطنها، ويعتبر «عام زايد» مناسبة وطنية للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، بمناسبة ذكرى مرور مئة سنة على ميلاده، وذلك لدور المغفور له في تأسيس وبناء دولة الإمارات، بجانب إنجازاته المحلية والعالمية التي تشهد لها البنان.

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن توجيهات القيادة بصرف راتب أساسي لموظفي الحكومة بمناسبة مئوية زايد، وقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بصرف راتب شهر أساسي لموظفي حكومة دبي هو قرار حكيم من قيادة حكيمة تسهر على سعادة شعبها، وتعزز من ارتباط الخير باسم المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد.

تجسيد للعطاء

وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي : إن عطاء المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وكرمه الواسع، لا حدود لهما ولم ينقطعا بوفاته رحمه الله. وأوضح، بمناسبة المكرمة، أنها تجسيد حقيقي لمعاني العطاء، وترسيخ ملموس لقيم عام زايد، وارتقاء رفيع بسعادة المجتمع.

وقالت الدكتورة عائشة بن بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية: «كعادتها قيادتنا الحكيمة تجعل المناسبات الوطنية عطرة بما يجسد قيم الوالد المؤسس التي بنى عليها دولتنا. فبميلاد زايد خير الإمارات وُلِد وفي مئوية زايد تدوم الفرحة على يد شيوخنا أطال الله بأعمارهم ليكون المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثرا، فرحة الشعب في كل وقت وكل حين. وهو ما تجسد في توجيهات القيادة الحكيمة بصرف راتب شهر أساسي لكل منتسبي الحكومة بمناسبة مئوية زايد».

حرص

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن المكرمة تعد واحدة من المكرمات التي عودتنا عليها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تحرص باستمرار على إدخال البهجة والسرور على قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

وأضاف أن هذه المكرمة من بشائر الخير قبيل شهر رمضان الكريم، هذا الشهر الذي كان فيه المغفور له الشيخ زايد، رحمه الله، نهر عطاء وخير تصل فيه أياديه البيضاء لكل أصقاع الأرض.

دعم

بدوره، قال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي: «إن المكرمة تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على الاستمرار في مسيرة العطاء التي أرساها المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، فهي مبادرة تكرّم الموظفين على جهودهم وتحفيزهم على تقديم المزيد من الجهد لتعزيز مسيرة الدولة وتقدمها».

وقال خليل صقر بن غريب، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تظهر مكرمة القيادة الحكيمة مدى حرصها على إسعاد الموظفين وتحفيزهم للمزيد من العطاء والعمل، وقد تلقى الموظفون في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مكرمة القيادة بسعادة».

وأطلقت فيهم الروح الإيجابية للعمل بإخلاص من أجل إسعاد الناس وتعزيز تقدم الدولة، ونجدد العهد للقيادة بأن نستمر في بذل المزيد من الجهد ونعزز الإبداع والابتكار لدعم تقدم الدولة وتحقيق الريادة العالمية».

وأوضح خالد البناي، الموظف بحكومة دبي، أن المكرمة، هي مكرمة متجددة من قادة الوطن، طالما عهدناهم متمسكين بها، لإسعاد مواطنيهم ومن ثم المقيمين على أرض الخير.

وتابع أن الخير الذي يرفل منه الجميع هو الأساس الذي وضعه المغفور له الشيخ زايد، الذي دائماً ما كان يضع مصلحة مواطنيه أمامه هدفاً لا يحيد عنه، وذلك لإسعادهم، ومشاركتهم خيرات الوطن الذين هم شركاء فيه.

وقالت أمينة النيادي، مديرة مدرسة ثانوية دبي: «إن مبادرة حكامنا شكّلت حافزاً للجميع، وهي مبادرة ليست جديدة عليهم»، مضيفة أن الميدان استقبل الخبر بتقدير واعتزاز، وأن دعم القيادة الرشيدة يدعونا إلى مزيد من الجد في مجالات العمل المختلفة والحفاظ عليها لتبقى نبراساً للعلم والمعرفة.

ورفعت نورة سيف المهيري، مديرة مدرسة أم سقيم النموذجية، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، على جهوده ودعمه اللامحدود في شتى المجالات.