«موارد بشرية أبوظبي» ومؤسسة الإمارات تتعاونان لتوفير وظائف للمواطنين

وقّعت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات وهي مؤسسة وطنية مستقلة تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ المسؤولية المجتمعية ورفع كفاءات الشباب بهدف تعزيز أطر التنسيق المشترك بين الجهتين والعمل على إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.

وقد وقّعت المذكرة شريفة سعيد الجابري مدير عام هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي بالإنابة وميثاء حمد الحبسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات.

وتتمحور المذكرة بصورة رئيسية حول بناء شراكة نوعية بين الطرفين لتقديم الدعم والمساهمة في إيجاد فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص في المجالات المتنوعة ومبادرات النفع الاجتماعي والشباب والمشاريع الاجتماعية.

كما اتفق الطرفان على التعاون وتبادل الخبرات فيما بينهما بمواضيع ذات صلة بهذه المذكرة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة للمساهمة في تشجيع جهات القطاع الخاص لتوفير الفرص الوظيفية وتوظيف الباحثين عن عمل بنظام العمل عن بعد والعمل الجزئي من خلال توفير الأنظمة الإلكترونية اللازمة.

مبادرات

وأكد علي راشد قناص الكتبي رئيس هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي بالإنابة أهمية هذه الاتفاقية مع مؤسسة الإمارات لرفد المبادرات التي تسهم بإيجاد فرص عمل للمواطنين بالقطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي والتنسيق الدائم مع الشركاء في هذا الجانب من أجل وضع الخطط والاستراتيجيات والمشاريع وتضافر الجهود التي تصب في تحقيق رؤية وتوجهات الإمارة..

مشيراً إلى أن القطاع الخاص هو شريك رئيسي للقطاع الحكومي بما له من دور مؤثر وفعّال في دعم مسيرة التنمية بمختلف المجالات، ويعتبر هذا التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة أساسية يفتح آفاقاً واسعة للريادة والتميز ويعزز التنوع في سوق العمل.

تمكين

وقالت شريفة سعيد الجابري إن هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز آليات تشجيع المواطنين للعمل في القطاعين العام والخاص انطلاقاً من رؤية الإمارة الهادفة إلى تمكين الكوادر البشرية المواطنة وتسلحهم بالمعرفة والإبداع لبناء اقتصاد تنافسي قوي وسوق عمل جاذب للكفاءات.

وأشارت إلى أن الهيئة تواصل عقد مذكرات التفاهم مع الشركاء والتنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية وجهات القطاع الخاص لإرساء قواعد التنمية البشرية الشاملة وتأهيل وتطوير وتوظيف الموارد البشرية الوطنية المتخصصة ورفع مستوى كفاءتها لتعزيز مشاركتها في سوق العمل وخلق تنمية مجتمعية مستدامة.

من جانبها قالت ميثاء حمد الحبسي إن شراكتنا مع هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي تؤكّد التزام الطرفين بتحقيق اقتصاد معرفي بقيادة كفاءات إماراتية مبدعة.. منوهة بأن العمل في القطاعات المختلفة يشكل إحدى أهم الركائز الأساسية في تنمية قدرات الشباب من أجل بناء قدرة تنافسية على المستوى العالمي.