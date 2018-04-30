محمد بن راشد ومحمد بن زايد يتناولان عدداً من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر في أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية و تناولا عددا من القضايا الوطنية والشؤون التي تهم الوطن والمواطنين بما يحقق التنمية المستدامة و يعزز مكانة الدولة عالميا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله ".

حضر اللقاء.. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين بالدولة والمواطنين ضيوف مجلس قصر البحر .

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